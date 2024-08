Patrimonio Trussardi: la cifra è impressionante ed è frutto di un’imprenditoria eccellente

Il bell’imprenditore bergamasco con un patrimonio stellare: ecco a quanto ammonterebbero le ricchezze di Tomaso Trussardi.

Oggi, conosciamo tutti Tomaso Trussardi come l’ex marito della showgirl e conduttrice Michelle Hunziker, ma l’uomo è molto di più. Nato a Bergamo più di quaranta anni fa, il suo cognome fa ben intuire la provenienza dalla famiglia che è stata fondatrice dell’omonima casa di moda. Inizialmente, doveva produrre solo guanti di pelle, ma in seguito è esplosa in un vero fenomeno, finché Trussardi è diventato uno dei più grandi marchi del fashion italiano.

Il giovane deve aver preso dalla mamma, docente di Economia, presso La Sapienza di Roma, la sua passione per la materia, tanto da conseguire una laurea e un master in questo settore. Tomaso perde il padre prematuramente, a causa di un incidente automobilistico e, da quel momento in poi, inizia a rimboccarsi le maniche per darsi da fare in famiglia.

Nel 2016, una delle due sorelle gli cede il 25% dell’azienda Trussardi, per gestire la Fondazione d’Arte Nicola Trussardi, in memoria di suo padre. Tomaso ha cominciato, così, a farsi spazio in questo mondo, conquistando sempre più successi e tagliando traguardi, fino a far crescere le sue azioni. Attualmente, dopo una vita fatta di alti e bassi, un matrimonio finito male e due splendide figlie, l’erede Trussardi può dire di possedere un patrimonio da far girare la testa. Ecco a quanto ammonterebbero le sue proprietà.

Patrimonio Trussardi: la cifra che non ti aspetti

Qualcuno potrebbe dire che tutto ciò che possiede Tomaso oggi è soprattutto grazie a suo padre, ma sappiamo che il ragazzo si è dato molto da fare, specie dopo la scomparsa di Nicola. Ad oggi, l’uomo vive in una lussuosa villa a Bergamo, con la sua famiglia e continua a dividersi tra impegni lavorativi e quelli familiari. La separazione da Michelle ha lasciato i fan della coppia senza parole, perché i due sembravano affiatati da fuori e la nascita di Sole e Celeste pareva essere il coronamento del loro amore. Purtroppo, però, anche le più belle favole finiscono, ma sembra che Tomaso e Michelle siano rimasti in buoni rapporti, specie per il bene delle figlie.

Al momento, nel cuore della Hunziker pare che non ci siano altri uomini, dopo tutti i vari flirt che le erano stati attribuiti. Per quanto riguarda Tomaso, invece, non sappiamo con certezza se ci sia qualcuna che fa battere il suo cuore o meno. Ciò che sappiamo con certezza, invece, è che il bell’imprenditore bergamasco potrebbe comunque consolarsi con il suo patrimonio. A quanto pare, la cifra posseduta da Trussardi si aggira tra i 167 e i 208 milioni di euro.

I beni di Tomaso Trussardi

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, quasi tutti i bene di Tomaso sarebbero detenuti in Svizzera, città di cui l’imprenditore ha la cittadinanza. Le sue ricchezze sono davvero infinite, costruite sacrificio dopo sacrificio, anche grazie all’intuizione di papà Nicola.

Nonostante l’immensità del suo patrimonio, però, Tomaso appare comunque come un uomo concreto, senza troppi grilli per la testa, dedito al lavoro e alla famiglia, un papà premuroso, un buon fratello e un ottimo figlio.