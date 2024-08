Hai sognato e vuoi giocare i numeri? Queste sono le ruote ‘dei sogni’ su cui puntare

Tenta la fortuna e sfrutta i tuoi sogni, per portare a casa un bel gruzzoletto: ti diciamo noi su che ruota puntare.

Credere nei sogni e giocare i numeri associati a essi è una pratica che ha radici nella tradizione popolare e che, ancora oggi, si riversa sulla maggior parte delle persone. Immagini o eventi che ci vengono in sogno, durante la notte, vengono associati a dei numeri specifici, sui quali si decide poi di puntare per sfruttare il segno del destino.

Ogni volta che sogniamo qualcosa di strano, al nostro risveglio, tendiamo a verificare il significato di tutto ciò e andiamo a scovare il numero associato a quell’episodio. C’è chi cerca sul web, ma c’è anche chi, da buon tradizionalista e superstizioso, possiede il libro sull’interpretazione dei sogni. Ebbene sì, perché anche la superstizione gioca un ruolo fondamentale in questo, in quanto alcuni vedono i sogni come premonizioni o avvertimenti e, di conseguenza, giocare i numeri vorrebbe dire scongiurare sfortunata o attirare la fortuna.

In ogni caso, occorre anche sapere su che ruota si giocano i sogni, per poter portare a casa un risultato. Per questo, ti suggeriremo le mosse infallibili e le teorie al riguardo, per sfruttare e cercare di interpretare al meglio ogni segno del destino.

Come si sceglie la ruota su cui puntare

Scegliere la ruota su cui giocare i numeri derivati dai sogni che fai, non è così semplice come sembra. Infatti, specie se sei poco esperto del settore, ci sono diverse teorie che potrebbero confonderti le idee. Per sceglierne una, ti conviene affidarti alle tue sensazioni. Innanzitutto, c’è chi crede che i numeri vadano giocati sulle ruote che hanno l’iniziale, o la prima consonante, dell’oggetto sognato. Se la prima consonante non corrisponde ad alcuna ruota, si passa alla seconda.

Ad esempio, se dovessi sognare una tigre, la ruota su cui giocare i tuoi numeri sarebbe Torino, ma se dovessi sognare un leone, dovresti passare a Napoli, non essendoci una ruota con la lettera L. Inoltre, c’è anche chi sostiene che i numeri sognati vadano giocati per tre volte consecutive sulla ruota di Bari, che è la prima ruota del Lotto. Ma, non finisce qui, perché c’è ancora un’altra teoria che potrebbe guidarti nella tua giocata.

L’elemento del sogno

La terza teoria si basa sull’elemento del sogno. Ogni ruota, infatti, dovrebbe avere un settore o un elemento di riferimento. Quella di Bari viene presa in considerazione se si sognano persone decedute, mentre quella di Cagliari per sogni che riguardano la natura. Si gioca su Firenze per sogni che riguardano arte e artisti, mentre si punta su Genova per sogni che riguardano l’acqua. Si punta su Milano se si sognano episodi riguardanti affari e denaro, mentre Napoli è la ruota per gli eventi felici.

Palermo è la ruota su cui puntare per sogni che rappresentano rapine e fatti criminosi, e Roma, invece, per tutti i sogni che riguardano politica, colpi di Stato, Chiesa. Infine, Torino è la ruota su cui giocare i numeri se sogni lavoro, nobili e Re, mentre Venezia se sogni scuola, scrittori e poeti.