Antonella Clerici: i gioielli che sfoggia nelle trasmissioni sono di un noto marchio | Ecco quanto costano

Una delle conduttrici più amate della TV stupisce tutti con i suoi gioielli unici: scopri il brand indossato da Antonella Clerici.

Una nuova stagione televisiva sta per ripartire e il pubblico a casa si prepara per dare il bentornato alle sue trasmissioni preferite. Tra queste c’è, certamente, È sempre mezzogiorno, capitanata dalla bella e prorompente Antonella Clerici. La donna è un punto di riferimento in Rai, una di quelle figure che non passa mai di moda e che non smette di stupire.

A quanto pare, il programma dovrebbe ripartire il 9 settembre, al solito orario, 11:55. I fan sono già in trepidante attesa, perché non vedono l’ora di ritrovare la loro Antonellina con tutti gli chef che ci tengono compagnia all’ora di pranzo e che sono diventati dei veri e propri miti. Tanto sano divertimento, spensieratezza e leggerezza, in un programma che sta avendo un successo straordinario e che, si spera, conquisterà anche la stagione televisiva 2024/2025.

In ogni puntata e in ogni apparizione TV della Clerici, i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che la conduttrice indossa quasi sempre dei gioielli lussuosi e originali, appartenenti a un noto brand. Scopriamo insieme di chi si tratta.

I gioielli di Antonella Clerici

La Clerici, nonostante non abbia più venti anni, non smette di stupire per la sua bellezza e il suo fascino senza tempo. Appare sempre curata, nei minimi dettagli, con abiti che risaltano la sua forma fisica e un make up che accentua la sua luce naturale. Ma, sappiamo tutti quanto, all’interno di un outfit, giochino un ruolo fondamentale i gioielli e lo sa anche Antonella, che per i suoi look sceglie spesso un marchio noto.

Si tratta di Crivelli, alta gioielleria Made in Italy, che si contraddistingue per una produzione di finissimi gioielli artigianali, che include pezzi di edizioni limitate o pezzi unici. Già nel 2016, la donna aveva pubblicato una foto in cui metteva in mostra anelli e bracciali da lei indossati, che portavano la firma di questo brand.

La Clerici torna in TV con Crivelli

A quanto pare, nonostante siano trascorsi anni da quel post, la Clerici non ha smesso di essere una fan del brand Crivelli e continua a portare in TV le sue creazioni. Proprio di recente, infatti, nello studio di È sempre mezzogiorno, ha sfoggiato una nuova collana, che non ha nulla a che vedere con quelle con cui siamo solita vederla, con cuori colorati e quant’altro.

In occasione della puntata dedicata alla festa del papà, la conduttrice ha indossato una collana lunga in oro rosa e madreperla grigia, che incorniciava il suo collo e rubava persino la scena alla camicetta giallo acceso che vestiva Antonella stessa. Il costo di questo gioiello si aggirerebbe attorno ai 6.000 euro, un prezzo che non tutti possono permettersi, ma che la Clerici sa portare con disinvoltura al collo.