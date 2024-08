5 mete per una vacanza rigenerante: settembre è il mese migliore per queste perle

Fuggi dalle classiche vacanze estive e prenditi una pausa speciale: queste le mete perfette per settembre.

Quando si parla di vacanze, in genere, si pensa ai mesi estivi per partire. Luglio e agosto sono i periodi in cui la gente si accalca, in fila in autostrada, in coda per il check in, per potersi godere qualche giorno di mare e di sole. Tuttavia, chi ha bisogno di una vera vacanza, di qualche giorno per staccare la spina da tutto e rigenerarsi, dovrebbe scegliere settembre come mese per viaggiare.

Questo è il periodo migliore per spostarsi con maggiore tranquillità, per visitare luoghi senza patire il caldo afoso e le temperature al di sopra della media, e per poter scoprire delle vere e proprie oasi di pace, lontane dal caos cittadino. Una vacanza rigenerante è tutto ciò che ci vuole dopo un’estate di abbuffate, di feste, di rimpatriate.

Una vacanza per riprendersi dalla vacanza, come si suole dire. E allora, scopri con noi le 5 mete perfette per il mese di settembre e preparati a vivere dei giorni all’insegna del relax e del benessere.

Perle del sud

Se hai davvero bisogno di ricaricare le energie, per affrontare una nuova stagione lavorativa e ricca di impegni, devi assolutamente visitare Ischia, un’isola del benessere che può essere raggiunta in treno. Ci troviamo in Campania e grazie alla combinazione tra rete ferroviaria e traghetti, sarà un gioco da ragazzi arrivare fino a Napoli e imbarcarsi alla volta dell’isola che era stata scelta persino dai romani, per diventare sede di uno dei più imponenti stabilimenti termali pubblici. Qui, potrai perderti tra le meraviglie del luogo, assaporare i sapori della terra e prenderti cura del tuo corpo.

Un’altra meta per concedersi una coccola sta più al sud, precisamente a pochi minuti di treno da Cosenza, in Calabria. Si tratta di Spezzano Albanese Terme, un parco termale in cui regna la pace. Dopo esserti rilassato, puoi esplorare le zone circostanti, come le colline della piana di Sibari e i siti archeologici, per poi fare rifornimento con i piatti tipici della zona.

Relax Made in Italy

Ovviamente, il sud Italia non è l’unico luogo in cui poter trovare dei luoghi perfetti per rigenerarsi. Nel Lazio, troviamo Tivoli, con le sue storiche ville, tra cui Villa Adriana, una delle più antiche. La città è conosciuta, inoltre, per le sue terme con acque sulfuree, che permettono ai visitatori di ricaricarsi e fare il pieno di energia. Anche in Toscana, più precisamente a Montecatini, troviamo uno dei centri termali più conosciuti e gettonati d’Italia. Semplice da raggiungere, una volta arrivati alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, il centro termale Montecatini ti permette di tornare a casa più rilassato che mai, dopo esserti sottoposto a dei trattamenti specifici per il tuo corpo.

Al nord, invece, troviamo Abano (Veneto), uno dei centri più rinomati per i trattamenti medico-termali, eseguiti da dei veri professionisti. Quando si tratta di benessere personale, devi mettere al primo posto la qualità e affidarti a degli esperti del settore. Per tale motivo, queste sono le 5 mete perfette per la tua vacanza rigenerante da fare a settembre, prima che un altro anno pieno di impegni riparta alla grande.