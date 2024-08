Rottura Grande Fratello: si separano a poche settimane dall’inizio del programma

Un amore giunto al capolinea in prossimità dell’inizio del Grande Fratello: una coppia si separa, lasciando i fan a bocca aperta.

Il Grande Fratello non è solo la casa più spiata d’Italia, ma è anche il luogo in cui nascono grandi amori. Fin dalle prime edizioni, la casa di Cinecittà è stata il teatro di sentimenti sbocciati sotto l’occhio attento e vigile delle telecamere. Allo stesso modo, è stato anche il luogo in cui tante relazioni sono terminate, destando sgomento tra il pubblico a casa.

Tra le coppie più belle, nate sotto i riflettori, ricordiamo quella formata da Katia e Ascanio, o quella più recente formata da Clizia e Paolo Ciavarro. E ancora, quella che vede insieme Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, diventati da poco genitori. L’importante, in un reality, è trovare dei concorrenti che siano in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori.

E, possiamo dire che i nomi che circolano in rete e che farebbero parte del cast della prossima edizione, in partenza da settembre, promettono già bene. Pare che si inizierà con il botto, con uno dei personaggi più chiacchierati dell’estate, ovvero Lino di Temptation Island, pronto a mettersi in gioco in una nuova esperienza. Al momento, però, non si fa che parlare di una coppia che sarebbe scoppiata, un amore giunto già al capolinea, a poche settimane dalla prima puntata del reality. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Colpo di fulmine o fuoco di paglia?

Si sa, quando una coppia nasce sotto i riflettori ha tutte le carte in regola per essere al centro dei gossip e delle indiscrezioni. E questo è quello che è capitato a Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island e Sergio D’Ottavi. I due si sono incontrati e scoperti all’interno del GF, iniziando una relazione che si è protratta anche fuori dalla casa. Tuttavia, sono giorni che si vociferava di una presunta crisi.

Greta è sparita dai social da un po’, non dando notizie di sé ai suoi followers, ma anche Sergio sembra essersi ritirato in una sorta di silenzio social. Inoltre, la ragazza avrebbe trascorso le vacanza al mare da sola, senza la sua dolce metà, solo con la sua famiglia, mentre Sergio sarebbe volato a Bali. Proprio questa vacanza, dall’altra parte del mondo, avrebbe innescato in Greta una sorta di reazione e alcuni credono sia questo il motivo della separazione.

La frecciatina di Greta

Sui social, è trapelato un video in cui Sergio balla e si diverte in dolce compagnia, non curante del fatto che le immagini potessero arrivare anche a Greta. Nel frattempo, la ragazza non è rimasta indietro e ha deciso di lanciare una bella frecciatina, sul suo profilo Instagram, rispondendo a una sua fan che le ha chiesta quand’è che una relazione si dice chiusa.

La ragazza ha risposto dicendo che una storia finisce quando non ci sono più passioni in comune, quando vengono a mancare la dolcezza e le attenzioni, ma soprattutto “quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo”. Stando alle parole della Rossetti, Sergio l’avrebbe tagliata fuori dalla sua vita, preferendo il divertimento a una relazione pura e sana.