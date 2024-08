Rosanna Fratello: dove vive e perché tutti invidiano la sua dimora da sogno

Cantante, madre di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, incanta tutti con la sua casa: ecco dove vive Rosanna Fratello.

Rosanna Fratello, classe 1951, è un’icona senza tempo. La sua musica ha appassionato generazioni, diventando un evergreen e generando brani che, ancora oggi, hanno un successo assurdo. Nel corso della sua carriera, ha partecipato diverse volte al Festival di Sanremo, ma si è anche dedicata alla recitazione.

Di recente, l’abbiamo vista nei panni di concorrente del reality più seguito di sempre, Grande Fratello. La donna è entrata nella casa più spiata d’Italia, mostrando eleganza e diplomazia, e conquistando persino la Generazione Z, che ha avuto modo di conoscerla anche in altre vesti. È anche grazie a questa esperienza se un suo brano, prodotto anni, ora è tornato al successo. Stiamo parlando di Se t’amo t’amo, diventato virale.

La sua popolarità, dunque, tornata alla ribalta dopo il GF, ha portato anche a maggiore curiosità nei suoi confronti, da parte dei fan. Ad esempio, in molti si chiedono dove vive la cantante, qual è la sua dimora, come è fatta. Oggi, te lo sveliamo noi, perché Rosanna Fratello possiede un’abitazione da sogno, da far girare la testa. Vieni a scoprirla.

Tutto e di più sulla vita della Fratello

Chi segue l’artista da anni, ma anche chi si è avvicinato di recente alla sua musica e alle sue opere, è curioso di sapere dove vive Rosanna. È da anni, oramai, che la donna ha scelto una città come punto fisso per la sua dimora. Stiamo parlando di Como, caratterizzata da incantevoli paesaggi e luoghi pittoreschi. Qui, fino al 2014, la Fratello aveva aperto una nota pasticceria, insieme a suo marito. Ma, anche dopo che l’attività è stata chiusa, la sua residenza non è cambiata.

Chiaramente, per via dei suoi impegni lavorativi, che la portano spesso a spostarsi da un posto all’altra, Rosanna non può godersi la sua casa comasca come vorrebbe, ma questa rimane sempre il suo punto di riferimento, nei momenti in cui ha bisogno di pace e serenità.

Como, tra storia e magia

Non c’è dubbio che Como sia una città ricca di storia, di tradizioni e di leggende. È stato il luogo che ha ospitato il primo parafulmine in Italia, ma è stata anche la città che ha ospitato nomi illustri, come Albert Einstein e Giacomo Puccini. Inoltre, alla storia si intreccia la magia delle leggende, come quella del Lariosauro, una creatura misteriosa che si dice viva nella profondità del lago di Como.

La città offre anche dei piatti deliziosi, come i missoltini o “misultin”, pesci essiccati al sole e pressati con del sale nelle missolte di legno. Tradizione gastronomica e bellezza del paesaggio fanno da sfondo a quella che è la vita lontana dal caos e dallo stress cittadino. E questo è uno dei motivi principali per i quali Rosanna Fratello ha scelto di vivere qui, creandosi un piccolo angolo di paradiso in cui correre, ogniqualvolta che il lavoro e gli impegni glielo permettono.