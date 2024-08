5 cibi strani che non lo sai ma puoi congelare: ora lo faccio sempre e non butto più nulla

Risparmia ed evita di gettare via del cibo inutilmente: grazie al congelatore, puoi conservare più a lungo anche questi alimenti.

Forse non lo sai, ma i cibi da congelare sono molti di più di quello che credi. Questa è una pratica molto comune, in quanto permette di godere di alcuni vantaggi innegabili, come la conservazione a lungo termine e la riduzione degli sprechi. Gettare via del cibo che non viene consumato al momento, infatti, può essere davvero un peccato, ecco perché si ricorre al congelatore.

Tuttavia, di tanto in tanto, potresti avere dei dubbi su quali cibi possono essere effettivamente congelati e quali invece no. A gran sorpresa, ti sveliamo che ce ne sono cinque, ai quali non avresti mai pensato e che invece sono adatti a questa pratica.

Si tratta di cibi che mantengono le loro qualità inalterate, grazie al congelatore e che non perdono le loro proprietà, nonostante si possa pensare il contrario. In questo modo, non solo ne prolungherai la durata, ma potrai anche avere questi alimenti a disposizione, ogni volta che ne avrai bisogno. Vediamo insieme di quali cibi si tratta.

Congela questi cibi e non te ne pentirai

Uno di quei cibi che non ti aspetteresti mai e che invece può essere congelato è la farina. Conservandola all’interno di un barattolo, in freezer, potrai evitare la comparsa di quelle fastidiose farfalline e potrai preservare lo stato dell’alimento più a lungo. Quella di grano saraceno, integrale e di riso possono essere tenute fino a 12 mesi, quella per tutti gli usi fino a 24 mesi, quella di segale dai 4 ai 6 mesi. Inoltre, in congelatore può essere conservata anche la frutta secca, in un apposito sacchetto ben sigillato, per un anno.

Addirittura, potrai mettere nel freezer anche l’aglio, già sminuzzato e nelle bustine con chiusura ermetica, così da tirarlo fuori quando nei hai bisogno. La conservazione dell’aglio, in questo caso, arriva fino a 6 mesi. Ma non finisce qui, perché ci sono anche altri 2 alimenti che non ti aspetteresti mai e dei quali potresti prolungare la loro durata, senza sprecarli.

Evita gli sprechi e risparmia

Il freezer è l’elettrodomestico che ti permette di evitare gli sprechi, anche se esso, di per sé, consuma energia elettrica, ma questo non ha nulla a che vedere con il piacere della tavola. Se non vuoi perdere la possibilità di utilizzare gli alimenti per un tempo più lungo rispetto a quello che potrebbero permetterti di solito, impara a congelare nel modo giusto.

Oltre i tre cibi che abbiamo citato in precedenza, ce ne sono altri due che possono essere freezati. Parliamo del cioccolato, da fare a pezzi e chiudere in vasetto. Quello bianco e al latte può essere conservato per circa 5/6 mesi, mentre quello fondente per 12 mesi. Inoltre, anche il lievito di birra fresco si presta benissimo alla conservazione in congelatore, fatto a tocchetti e buono fino a 6 mesi.