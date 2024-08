Ragno Violino: si nasconde in casa e devi riconoscerlo subito | Il suo morso può essere fatale

Fai molta attenzione a dove potrebbe nascondersi il ragno violino: questo insetto sta terrorizzando tutti, non sottovalutarlo.

Nelle ultime settimane, c’è un insetto che sta facendo parlare molto di sé e che sta generando il panico tra le persone. Si tratta del ragno violino, una specie di aracnide che può nascondersi ovunque, persino in casa e il cui morso può essere letale.

Le notizie dei vari TG e giornali non fanno altro che riportare fatti di cronaca in cui persone vengono attaccate da questo ragno e, se trascurano il morso, possono persino rischiare la vita. Dunque, non stiamo parlando di un semplice ragno, il cui terrore può essere dovuto a una fobia, ma si tratta di una specie pericolosa per l’uomo.

Forse, non lo sai, ma questo può nascondersi anche all’interno della tua abitazione, magari portato dentro tramite dei vecchi scatoloni in garage o attraverso gli indumenti che erano stesi fuori, ad asciugare. In ogni modo, dobbiamo capire come riconoscere il pericolo e smascherare il ragno violino e, soprattutto, come allontanarlo. Scopriamone di più insieme.

Allarme ragno violino

Il ragno violino, nonostante sia pericoloso, ha delle dimensioni molto moderate e non supera i 12 centimetri di lunghezza. Le sue zampe sono lunghe e sottili e il corpo è marrone. Sul prosoma, l’insetto ha una macchia scura e da qui nasce il nome di “ragno violino”, perché questa ricorda proprio la forma di un violino. Inoltre, questo ragno non è come gli altri esemplari della sua specie, perché non ha otto occhi, ma ne ha sei, disposti in coppie.

Una delle sue caratteristiche principali è quella di girare di notte, in cerca delle sue prede. Anche se non lo vedi direttamente, in casa, la sua presenza potrebbe essere smascherata dalle ragnatele che tesse per catturare gli insetti. Il ragno violino predilige nascondersi in ambienti secchi, caldi e bui, come le crepe e le fessure nei pavimenti e nei muri, ma anche nei battiscopa, nelle cornici delle porte, delle finestre e persino in quelle dei quadri. Ovviamente, i suoi luoghi prediletti sono soffitte e cantine, dove si annida beatamente, tra polvere e vecchie scatole.

Come tenere alla larga il ragno violino

Pulendo regolarmente gli ambienti di casa, anche gli angoli che in genere si trascurano, è possibile evitare di agevolare la creazione di nascondigli da parte del ragno violino. Più c’è un agglomerato di roba, che siano scatoloni o arbusti trascurati, più può esserci la possibilità che l’aracnide trovi un ambiente ad esso familiare e accogliente.

Inoltre, ti consigliamo di sigillare le crepe con il silicone e di montare delle zanzariere per ogni finestra, in modo tale da metterti più al sicuro possibile. Puoi anche ricorrere ad alcuni repellenti naturali per allontanare il ragno violino, come oli essenziali alla menta peperita o agli agrumi. Nel caso in cui dovessi renderti conto di essere stato morso dal ragno, rivolgiti subito a un esperto, che potrà curare il morso per tempo, prima che l’infezione possa comportare gravi danni.