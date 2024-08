Renzo Arbore: quanti anni ha e qual è stato il suo grande amore senza matrimonio

Il celebre cantautore e conduttore come non lo avete mai conosciuto: ecco tutti i dettagli più intimi della vita di Renzo Arbore.

Lorenzo Giovanni Arbore, conosciuto da tutti come Renzo Arbore, è un nome di spicco nel panorama musicale e dello spettacolo. Nasce a Foggia, ma si laurea in Giurisprudenza, presso l’università degli Studi di Napoli Federico II. Con gli anni, inizia ad avvicinarsi alla musica jazz e mette in piedi un piccolo complesso, i Parker’s Boys.

In seguito, Arbore inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo dello spettacolo, diventando conduttore radiofonico prima e conduttore televisivo dopo. Negli anni ’70, si avvia anche verso la carriera d’attore, conquistando un successo dopo l’altro. Renzo Arbore si è sempre distinto per la sua personalità, forte e dalle mille sfumature.

Durante la sua vita, ha avuto la possibilità di incontrare grandi nomi del mondo dello spettacolo e di diventare egli stesso un grande. Non sono mancati, poi, i gossip sulle sue storie amorose, una in particolare, che gli ha fatto vivere momenti unici. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla vita di Arbore e la sua età.

Renzo Arbore: tra passato e presente

Oggi, Renzo Arbore può vantare una carriera fatta di grandi successi. All’età di 87 anni, l’uomo viene ancora ricordato con piacere e tutto ciò che ha fatto è rimasto impresso nell’immaginario collettivo. Così, come sono rimasti impressi i suoi amori, soprattutto quello tra lui e Mariangela Melato, attrice scomparsa all’età di 71 anni, a causa di un tumore. Il loro sentimento era così vero e puro che neanche la morte è riuscita a dividerli.

Arbore ricorda, ancora oggi, la sua Mariangela e lo fa con commozione, confessando che loro erano come due anime sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda, unite da un legame magico. La coppia si conobbe negli anni ’70, quando, al teatro Sistina, il cantautore notò una donna tra tutte quelle presenti in sala. Era Mariangela, caratterizzata da una grazia unica. Dopo un invito, da parte dell’uomo, a una festa musicale a casa sua, la Melato fece totalmente brezza nel cuore dello showman.

Una lunga storia d’amore

Un altro momento che Arbore ricorda con piacere è la cena a casa di Agostina Belli, dove si ritrovò seduto a terra, accanto a Mariangela, mentre un giovane Lucio Battisti cantava Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Una stretta di mano tra i due, con questo capolavoro di sottofondo, fu il modo per suggellare il loro amore.

Renzo e la Melato si separano per un periodo, quando l’attrice si trasferisce negli Stati Uniti, ma tornano insieme qualche anno dopo, in modo del tutto naturale. Quella scintilla che si è accesa per la seconda volta ha riportato Arbore indietro nel tempo, facendogli riassaporare la giovinezza e l’intimità dei primi tempi.