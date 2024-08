Gianni Sperti: la sua caduta in diretta tv diventa virale | Migliaia di visualizzazioni ovunque

Uno degli opinionisti più amati della TV se l’è vista brutta a causa di una caduta indimenticabile: guarda cosa è accaduto a Gianni Sperti.

Dagli esordi fino ad oggi, Gianni Sperti ne ha fatto di strada. L’uomo è diventato famoso per la sua carriera da ballerino e per il suo matrimonio con Paola Barale, ma pian piano si è immerso in altre esperienze, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di opinionista in uno dei dating show più amati della storia della TV, Uomini e Donne.

Tutti i giorni, al fianco di Tina Cipollari, l’uomo entra nelle case degli italiani per portare una ventata di leggerezza e di simpatia. L’uomo si è sempre mostrato senza troppi peli sulla lingua, pronto a dire la sua, da vero opinionista, non curante del pensiero delle altre persone in studio o del pubblico a casa. Spesso e volentieri, si è anche scontrato con la sua collega, avendo loro pareri diversi su alcuni dei protagonisti di Uomini e Donne.

Ma, chi segue Gianni Sperti da tempo, ricorda bene un episodio che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. La sua caduta è partita dalla TV e ha fatto il giro di tutti i social, diventando virale. Riportiamo a galla l’accadimento, che ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

Una brutta esperienza per Gianni Sperti

Amatissimo anche sui social, Gianni Sperti è diventato una vera e propria icona della TV. Grazie alla partecipazione al programma seguitissimo di Maria De Filippi, l’uomo ha raccolto una grande cerchia di fan. Di recente, si è discusso molto riguardo il suo orientamento sessuale, del quale ne ha parlato lui stesso, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. L’opinionista avrebbe dichiarato di non voler svelare qual è il sesso che gli fa battere il cuore al giorno d’oggi, perché non è questo a determinare una persona.

Deciso, sincero e diretto, Gianni Sperti è anche affezionatissimo alla sua famiglia e alla sua terra d’origine, la Puglia. È da anni, però, che l’uomo vive a Roma e che lavora nelle trasmissioni di Maria De Filippi. Prima ancora di entrare a far parte di Uomini e Donne, infatti, Sperti era un ballerino professionista all’interno della scuola di Amici. Ed è proprio in quegli anni che accadde un fatto rimasto impresso nell’immaginario collettivo.

E che molte delle persone che seguono #amici22 oggi, ignorino questo pezzo di storia della televisione:

la mitica caduta di Gianni Sperti (tutto rigorosamente in diretta) https://t.co/N68oy6uSAR pic.twitter.com/kCEEh4sUJS — Flavia Gufetta (@FlaviaGufetta) March 26, 2023

La caduta del professionista

Nei primi anni del 2000, Gianni Sperti faceva parte del corpo di ballo dei professionisti del talent show di Canale 5. Chi lo seguiva già allora o chi, comunque, utilizza i social, si è imbattuto in una caduta davvero terrificante. Di recente è, persino, tornato a galla un video che ricorda il momento. Sperti era alle prese con una coreografia, insieme a due colleghi. Al momento della presa, però, qualcosa va storto e non riesce a compiere un giro completo.

A questo punto, il ballerino atterra di forza sul pavimento, battendo con il petto. La sua professionalità, però, lo ha spinto a rimettersi subito in piedi e a portare a termine l’esibizione. Chiaramente, in studio e a casa ci sono stati attimi di grande preoccupazione per Sperti, che è stato protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere brutti risvolti.