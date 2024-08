Cesara Buonamici: le malelingue parlano del suo ‘occhio di vetro’ | Lei reagisce così

Lo storico volto di Tg 5 prende si difende riguardo i gossip che circolano sulla sua persona: ecco cosa ha rivelato la Buonamici sul suo occhio.

Nelle ultime settimane, è venuto a galla un particolare su Cesara Buonamici, riguardo la sua persona, che ha innescato una reazione nella conduttrice. Storico volto di Tg 5, la donna sembrerebbe essersi ritrovata nel mezzo di accuse e supposizioni che hanno creato una catena di commenti senza fine.

Fortunatamente, però, sappiamo che la giornalista non si lascia intimorire da niente e da nessuno. Il suo carattere temerario e determinato l’ha portata a essere rispettata nel suo settore e ammirata dai suoi colleghi. Inoltre, è anche grazie alla sua personalità se la donna è stata scelta e riconfermata anche per questa prossima edizione, come opinionista del Grande Fratello.

Alfonso Signorini l’ha voluta con lui nel lungo viaggio all’interno della casa più spiata d’Italia e, in vista di una nuova edizione, Cesara avrebbe confermato di aver dato disponibilità a tornare a vestire i panni dell’opinionista. Con molta probabilità, dunque, la ritroveremo ancora al fianco di Signorini. Nel frattempo, però, la giornalista è finita al centro dei gossip per un altro particolare, che non riguarda la sua carriera, bensì il suo aspetto fisico. Sul web, circolano delle “malelingue” che parlerebbero del suo occhio di vetro. Scopriamo insieme come ha reagito la Buonamici a queste chiacchiere.

Il problema all’occhio della Buonamici

Lo scorso anno, la donna condusse il Tg 5 richiamando l’attenzione sul suo occhio, che sembrava avesse un problema. Nonostante ciò, la giornalista non saltò neanche un giorno di lavoro, ma la curiosità dei telespettatori, attorno a Cesara Buonamici e il suo occhio di vetro, diventava sempre più grande. In realtà, ciò che le è accaduto porta il nome di una malattia specifica, ovvero nevralgia del trigemino. Questa patologia si manifesta con dei dolori lancinanti all’occhio e arriva fino a guancia e mandibola.

Dal momento in cui Cesara decise di non prendersi un momento di stop, ma di continuare comunque a lavorare, il suo medico decise di somministrarle un anestetico, per addormentare la sensazione di dolore. Così facendo, l’occhio colpito venne bloccato, mentre l’altro continuava a muoversi normalmente. E fu questa differenza a far scattare i gossip e le supposizioni delle persone a casa, che parlarono persino di chirurgia estetica. La Buonamici, però, non è rimasta in silenzio e ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La dichiarazione della giornalista

Per mettere un punto a tutte le dicerie e le malelingue, Cesara ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, nella quale ha voluto specificare quale fosse il vero problema che l’ha portata ad avere un occhio diverso dall’altro.

La donna ha menzionato anche le cure prescritte dal medico, rassicurando tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute.