Noemi Bocchi: sai che lavoro fa in realtà? Non è un mestiere per tutti

Una delle donne più chiacchierate degli ultimi tempi rivela qual è la sua vera occupazione: ecco cosa fa Noemi Bocchi.

Protagonista di una delle rotture più sconvolgenti e chiacchierate degli ultimi tempi, Noemi Bocchi è la bella romana che ha fatto perdere la testa a Francesco Totti. Chiunque abbia letto o sentito parlare di qualcosa che riguarda la separazione tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Ilary Blasi, deve essersi imbattuto anche nel nome della ragazza.

A quanto pare, Totti avrebbe iniziato una frequentazione con la Bocchi ancor prima di chiudere la storia con Ilary. Questo, però, è ciò che dice la Blasi stessa, che avrebbe addirittura citato in tribunale come testimone Noemi, al fine di stabilire chi ha tradito per primo e quando. La trentaseienne romana, dunque, si è trovata al centro di una guerra mediatica tra due che, secondo il parere di molte persone, erano destinati a rimanere insieme.

Ma, oltre a essere conosciuta come la nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi ha una vita alle spalle, vecchie storie d’amore e un lavoro, che non tutti conoscono. Scopriamo insieme maggiori dettagli riguardo la vita della ragazza.

Tutto su Noemi Bocchi

La ragazza nasce a Roma, nel 1988 ed è nella capitale che cresce e segue un percorso di studi. Prima, consegue il diploma superiore presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone e, in seguito, si iscrive alla facoltà di Economia aziendale e bancaria dell’università, dove consegue la laurea. Forse non tutti sanno che la donna è stata sposata con un imprenditore, Mario Caucci, con il quale è convolata a nozze nel 2011 e dal quale ha avuto due figli. La loro relazione giunge al termine nel 2018. In seguito, la ragazza avrà un flirt con Gianfranco Apicerni, noto postino di C’è posta per te, ma è solo nel 2022 che sarà conosciuta da tutti, per essere comparsa sulle pagine di cronaca rosa al fianco di Francesco Totti.

Inizialmente, i gossip sono solo speculazioni, ma in seguito le voci diventano sempre più concrete, fino a trasformarsi in certezza. Oramai, i due sono una coppia di fatto, Totti ha regalato alla compagna un anello a 5 carati e insieme sono andati a convivere a Roma Nord. Noemi e Francesco amano trascorrere del tempo in famiglia e concedersi viaggi e vacanze non appena possono. Mentre Francesco è rimasto legato al mondo del calcio, la Bocchi si dedica a tutt’altro, a un lavoro per nulla scontato e comune. Scopri anche tu qualcosa di più su Noemi Bocchi e il suo lavoro.

Cosa fa la compagna dell’ex capitano della Roma

Noemi Bocchi, nella vita, si occupa di composizioni floreali per eventi. Dopo aver conseguito la laurea in Economia, la donna ha deciso di cambiare totalmente strada, diventando un’esperta flower designer.

La sua passione per i fiori e per l’organizzazione l’hanno portata a ritagliarsi uno spazio in questo mondo, dove bisogna avere fantasia e una vena artistica per potersi distinguere dalla concorrenza.