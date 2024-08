Niente trucco, né tinta, né filtri: Alessandra Celentano si mostra al naturale e fa incetta di consensi

La maestra più temuta della TV si mostra senza trucco e senza inganno: le foto di Alessandra Celentano al naturale lasciano senza parole.

Nel frattempo che si attende la ripartenza del talent più amato della TV, Amici, condotto da Maria De Filippi, i professori e la conduttrice stessa si godono le vacanze. Tra questi, ovviamente, c’è anche Alessandra Celentano, una certezza all’interno del programma.

La maestra di danza più severa e temuta della storia della TV è quasi pronta a tornare dietro la cattedra. A quanto pare, stando alle indiscrezioni del web, quest’anno si ritroverà a collaborare con nuovi colleghi, perché qualcuno tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro, se non entrambi, potrebbero lasciare il talent.

Alessandra, però, è un caposaldo di Amici, presente da tantissime edizioni, simbolo della categoria danza classica e scrutatrice di veri talenti. Negli anni, la maestra ha dimostrato di essere determinata a portare avanti il suo ideale di ballerino, scontrandosi spesso con il parere degli altri insegnanti o del pubblico in studio. Di questo, però, la donna non si è mai preoccupata, perché il suo temperamento non l’ha mai fermata. La Celentano non ha paura di mostrarsi per quello che è o di dire ciò che pensa, tanto pubblicare una foto sui social che la ritrae senza trucco e senza filtri.

Alessandra Celentano come non l’hai mai vista

Fare parte del mondo dello spettacolo vuol dire anche avere un entourage di persone che si prende cura di te e del tuo aspetto. Ogni persona che appare sul piccolo e sul grande schermo, infatti, ha un look impeccabile, curato nei minimi dettagli, ma oltre le telecamere c’è di più. Quando i vip e i volti noti non sono sotto i riflettori, hanno tutto il diritto di mostrarsi come meglio credono. E così, la Celentano ha voluto postare una foto in cui appare senza trucco, con i capelli al naturale, senza tinta e senza filtri che modificano i connotati.

Sulla soglia dei 58 anni, la maestra non teme il parere degli utenti social e decide di indossare una vesta senza dubbio inusuale, mostrando la sua autenticità e il suo vero volto. Ad accompagnare la foto, un commento sui cambiamenti, su ciò che ognuno di noi può fare ai fini di una nuova umanità più vera e autentica.

Tra consensi e critiche

Ovviamente, quando si posta un contenuto sui social si è consapevoli che si dovrà fare i conti con i commenti degli utenti. Ed è quello che è accaduto ad Alessandra Celentano, fiera di quello che è oggi e della sua persona, stimata per aver pubblicato una sua foto al naturale, con un look acqua e sapone. La maggior parte dei commenti, infatti, è tutta al positivo, ma si sa che qualche critica è sempre pronta a spuntare.

Tra tutti i commenti degli utenti social, ce n’è qualcuno poco carino, come quello che accusa la maestra di essere tutto tranne che naturale, sostenendo di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per apportare qualche modifica a naso e labbra. Sappiamo bene, però, che la Celentano non si lascerà di certo intimorire da queste parole e continuerà a vivere la sua vita, postando con libertà ciò che si sente di rendere pubblico.