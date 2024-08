Natalia Titova: niente crisi con Rosolino | Come stanno le cose tra loro

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo al centro dei gossip: la rivelazione della Titova su Rosolino agita le acque.

Massimiliano Rosolino, ex nuotatore italiano e Natalia Titova, ballerina russa, condividono una bellissima storia d’amore dal 2006. I due si sono conosciuti nel programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci e da allora non si sono più lasciati. Dalla loro relazione sono nate due figlie e la famiglia Rosolino-Titova si è allargata.

Essendo una coppia delle spettacolo, però, neanche loro sono potuti sfuggire ai gossip e ai rumors che si creano attorno ai grandi amori dei vip. Infatti, nonostante la donna sia molto riservata, qualche volta si è lasciata andare, parlando del rapporto con il compagno e portando alla luce dei fatti inediti, come è accaduto di recente, quando ha fatto chiarezza sulla loro presunta crisi.

Scopriamo insieme cosa avrebbe rivelato Natalia riguardo la sua storia d’amore con Rosolino, facendo intendere come stanno davvero le cose tra loro. Non immaginerai mai ciò che è uscito dalla bocca della ballerina.

Natalia Titova senza peli sulla lingua

Il fatto che la Titova sia riservata non vuol che usi mezzi termini per parlare di ciò che la riguarda. In passato, per esempio, si era sbottonata su Amici, la trasmissione che l’aveva vista nei panni della maestra di ballo. Nonostante l’esperienza in Mediaset fu un ottimo trampolino di lancio per mostrare a tutti il suo talento, di ballerina e di insegnante, la donna confessò che non era quella la strada che faceva per lei, preferendo ballare piuttosto che sedere dietro una cattedra.

Così come è stata diretta e senza peli sulla lingua per questa rivelazione, Natalia lo è stata anche parlando di Massimiliano Rosolino, l’uomo che le è accanto da anni e che le ha dato la gioia di diventare madre per due volte. La ballerina si sarebbe aperta, confessando le sue insicurezze e le sue paure. A quanto pare, l’ex campione di nuoto sarebbe stato sempre un farfallone e questo ha creato delle titubanze nella Titova, che però non ha mai voluto indagare oltre. Infatti, la donna non avrebbe mai controllato lo smartphone del compagno, anche se è convinta che non troverebbe comunque nulla di rilevante.

La situazione tra Massimiliano e Natalia

Nonostante, stando alle parole della Titova, Massimiliano sia un tipo parecchio espansivo, che non si priva di fare un complimento a una bella ragazza, tra lui e la sua dolce metà non ci sarebbe alcuna crisi.

La coppia, infatti, è molto attiva sui social e ama condividere scatti dei loro momenti lavorativi e della loro quotidianità. Ed è proprio nelle ultime foto che possiamo notare quanto siano felici i due.