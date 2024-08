Antonella Clerici ricorda la sua mamma e fa commuovere tutti: “Vorrei tanto sentire la sua voce”

Parole commoventi quelle della conduttrice, regina della cucina: Antonella Clerici e il dolce ricordo di sua mamma.

Solitamente, siamo abituati a vedere Antonella Clerici sempre spumeggiante, piena di energia e di vitalità, ma la donna, di recente, ha deciso di mostrarsi senza veli, facendo luce su una delle sue parti più nascoste, quella più intima e sensibile.

Reduce da una stagione di successi con È sempre mezzogiorno e protagonista di altri programmi di spicco della Rai, come The Voice, la Clerici sa bene come tenersi impegnata e vivere a pieno la sua età. Quest’anno, la donna compirà 60 anni e per lei è arrivato il momento di fare i conti con tutto ciò che ha vissuto fino ad ora.

Quando la conduttrice aveva 33 anni, dovette affrontare una situazione dura, difficile, quale la perdita della mamma. La madre di Antonella scomparve all’età di 55 anni, a causa di una malattia fulminante. Proprio nei giorni passati, la Clerici si è lasciata andare a un ricordo struggente della madre, che ha fatto commuovere tutti. Scopriamone qualcosa di più insieme.

La consapevolezza dell’età

Per Antonella, i 50 anni non sono stati così grandiosi da essere ricordati. In quel periodo, infatti, la donna ha vissuto il periodo della menopausa, ma fortunatamente c’è stato il suo grande amore, Vittorio Garrone, a salvarla. Nonostante la matura età, i due hanno intrapreso una storia d’amore e oggi sono più uniti che mai. A quasi 60 anni, però, la conduttrice si sente invecchiata, ma con consapevolezza e serenità, certa di avere un bagaglio di storie da raccontare alle nuove generazioni.

Questa stessa consapevolezza l’ha portata anche a parlare del suo funerale, che confessa le piacerebbe preparare. La donna ha sempre detto di voler riposare nel suo bosco, dove costruire un tempietto scintoista. Su questo, deve aver preso da mamma Franca, perché anche lei, prima di lasciare la sua famiglia, aveva fatto delle raccomandazioni riguardo il suo funerale.

Il ricordo della mamma

La mamma della Clerici era molto attenta all’aspetto esteriore e alla cura della persona, tanto da chiedere a lei e alla sorella Cristina di non presentarsi sciatte al suo funerale. Sono trascorsi 30 anni da quel momento, ma Antonella lo ricorda ancora con la voce rotta. Inoltre, la regina di casa di È sempre mezzogiorno ha rivelato che pagherebbe oro per avere dei messaggi vocali di sua madre. Peccato, però, che all’epoca neanche esistevano e ciò che le rimane sono delle vecchie foto.

“Vorrei tanto sentire la sua voce“, confessa la donna, che farebbe di tutto per riportare in vita sua mamma e mostrarle la donna che è diventata oggi, di successo, concreta e determinata.