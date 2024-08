Richiami alimentari: non troveremo più questo prodotto sugli scafali | Rischio cancerogeno

Presta attenzione a quello che trovi sugli scaffali dei supermercati, alcuni alimenti nascondo delle insidie: ecco cosa è stato ritirato.

Spesso e volentieri, quando facciamo spesa, non prestiamo abbastanza attenzione alle etichette degli alimenti. Difatti, nella maggior parte dei casi, le poche cosa che notiamo sono la data di scadenza, il marchio e la popolarità del prodotto. Purtroppo, però, ultimamente ci capita di frequente di imbatterci in casi di reclami e ritiri dagli scaffali.

È la Commissione Europea stessa a essersi occupata dell’ultimo caso di problematica alimentare, presente nei supermercati, ordinando la rimozione di questo determinato prodotto dai Paesi UE, per ragioni di sicurezza alimentare.

Per essere arrivata a una decisione del genere, vuol dire che dietro c’è molto più di una banale intossicazione. Infatti, si parla, addirittura, di rischio cancerogeno. Scopriamo insieme di che alimento si tratta.

La decisione dell’EFSA

L’EFSA, ovvero l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha condotto degli appositi esami, con uno specifico prodotto, ovvero le patatine chips. Questo è un alimento amato da tutti, grandi e piccini, e ne esistono davvero di tutti i tipi e di tutti i marchi. Sfortunatamente, però, facendo dei controlli, è venuto a galla un problema che ha portato alla luce l’utilizzo di alcuni additivi risultati cancerogeni.

Negli USA, alcune sostanze sono ancora ammesse, mentre in Europa sono severamente vietate ed è per questo che presto saranno rimossi dagli scaffali tutti quegli alimenti che contengono tali additivi, che potrebbero alterare il materiale genetico delle persone. Ecco quali sono gli additivi da evitare, non ammessi dall’UE.

La necessità di un maggiore controllo

Ovviamente, non tutti i pacchetti di patatine sono coinvolte in questo scandalo, ma quelli sottoposti a richiami alimentari sono quelli contenenti questi additivi: Concentrato di fumo 809045 – (SF-003), ProFagus SmokeR709 – (SF-008), ProFragus SmokeR714 – (SF-001), SmokEz Enviro-23 – (SF-006), Scansmoke SEF525 – (SF-004), Zesti Fumo Codice 10 – (SF-002), Fumokomp – (SF-009) e SmoKEz C-10 – (SF-005).

Dunque, prima di acquistare un prodotto, soffermati di più sulla sua etichetta alimentare e fai attenzione che non siano presenti questi codici. Dal 2025, tutti gli scaffali dei supermercati saranno liberati da questi prodotti dannosi per la salute dell’uomo. Ma, questi aromi artificiali possono trovarsi anche negli snack salati, nelle salse usate per il barbecue, oltre che nelle zuppe pronte, quindi non basterà metterti in guardia solo dalle chips, ma anche da qualsiasi altro prodotto alimentare che stai per comprare e portare a casa.