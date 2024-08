Che fine ha fatto Valentino Rossi? Oggi la sua vita è molto cambiata: dove vive il campione

Uno dei piloti più amati della MotoGP torna a far parlare di sé: tutto quello che devi sapere su Valentino Rossi, oggi.

Valentino Rossi è un vero e proprio idolo delle generazioni passate, è colui che ha battuto ogni record, dedicando la sua giovinezza e metà della sua vita alle moto. La MotoGP era il suo mondo e tagliare i traguardi di ogni gara era la sua felicità. Oggi, però, il campione ha 45 anni e molte cose sono cambiate.

I suoi fan si chiedono spesso che fine abbia fatto il numero 46 più famoso nel mondo dello sport, ma pare che la sua vita, oramai, sia parecchio diversa e che la MotoGP non sia più una priorità per lui. È in un’intervista rilasciata TNT Sports che l’ex campione di moto ha scelto di aprirsi e di raccontare di più sulla sua quotidianità.

Scopriamo insieme dove vive oggi il fuoriclasse e cosa fa, da quando ha abbandonato, in parte, le due ruote. Ti sorprenderà scoprire che fine ha fatto uno degli idoli di tutti i ragazzini italiani.

La vita dello sportivo

Valentino Rossi ha dedicato anni della sua vita alla MotoGP, sacrificando famiglia, amici, relazioni e vita privata. Egli stesso ha dichiarato che essere un pilota ti fa vivere in una bolla, ti permette di essere concentrato molto sulle gare e meno sul resto. Il suo unico pensiero era capire come andare più veloce, per battere record e aggiudicarsi vittorie, e lo sport era l’unico cosa che lo rendeva davvero vivo.

Era il 2021, quando il nove volte campione del mondo ha annunciato il ritiro dalle corse, lasciando i suoi fan attoniti. Da quel momento in poi, molte cose sono cambiate. Nel 2022 è arrivata Giulietta, la figlia avuta dalla compagna Francesca Sofia Novello e, di recente, la coppia ha annunciato l’arrivo di un altro pargolo in casa Rossi. Però, nonostante abbia messo da parte la MotoGP, Valentino non sta facendo il papà a tempo pieno, ma ha deciso di dedicarsi alla VR46, squadra motociclistica e alle gare in GT3.

Gli impegni di Valentino Rossi

Nonostante non sia più un pilota, Rossi ha confessato di lavorare il doppio, ora. Infatti, il Dottore ha molte più cose da fare, in quanto lavora per la squadra e cerca di supportare i piloti.

Ora, l’ufficio è diventato la sua seconda casa e, forse, passa più tempo qui rispetto alla sua vera abitazione, situata in paesino delle Marche. Come sempre, Rossi dimostra impegno e dedizione in tutto quello che fa, ma non nega che ora, finalmente, è molto più rilassato e riesce a godersi anche la famiglia, come non ha mai fatto prima.