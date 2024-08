Amici: quando inizia e chi saranno i nuovi giovani talenti alla corte di Maria

I fan del talent show di Canale 5 sono in trepidante attesa per un inizio scoppiettante: ecco tutto quello che devi sapere su Amici.

I programmi di Canale 5, specie quelli condotti da Maria De Filippi, sono una vera e propria garanzia. Di anno in anno, questi sono visti da milioni di telespettatori e attesi con ansia, durante le pause estive. Infatti, ogni storia che porta la conduttrice sulla TV, riesce ad appassionare il pubblico a casa.

Ma, è soprattutto con Amici, il talent show più amato di sempre, che si battono record di ascolti e si riesce a conquistare un grande fetta di italiani. Questo, infatti, è un programma senza età, perché parla di giovani che sognano di vivere e lavorare, facendo ciò che più amano, cantare o ballare. Uno di quei giovani potresti essere tu o potrebbe essere tuo figlio, tuo fratello, tuo nipote. Per tale motivo, sempre più persone si appassionano alle vicende di Amici e non riescono più a farne a meno.

L’ultima edizione è stata vinta da Sarah Toscano, una ragazza di umili origini, che è stata in grado di studiare, di mettersi alla prova e di crescere. Alla fine, il suo impegno è stato premiato e l’allieva di Lorella Cuccarini è riuscita ad alzare la coppa al cielo. Ora che manca poco più di un mese alla nuova edizione del talent, invece, parte il toto nomi suoi possibili partecipanti. Ecco qualche gustosa anticipazione.

Le ultime indiscrezioni sulla scuola di Amici

Questa nuova edizione si prospetta già ricca di colpi di scena. A quanto pare, ci saranno delle novità sul banco dei professori, perché due artisti entreranno in gioco per dare una ventata di aria fresca al programma. Si tratterebbe di Giusy Ferreri, stella del canto, nata da un altro talent, XFactor e oggi amatissima dal pubblico e Adriano Bettinelli, per il ballo. Chi segue Amici da sempre, conosce già il ragazzo, che ha partecipato all’ottava edizione del talent, vinta da Alessandra Amoroso. Non abbiamo ancora alcuna certezza in merito, ma non escludiamo il fatto che la padrona di casa voglia cambiare le carte in tavola, dando un tocco di brio al tavolo docenti.

Per quanto riguarda i partecipanti, invece, sembrerebbe che la ventiquattresima edizione di Amici sia pronta ad accogliere un altro figlio d’arte. Si tratterebbe di Samuele Riefoli, in arte D’Art ed è il figlio del celebre cantante Raf. Non è certo il primo anno che un alunno è anche figlio di un grande artista. È già accaduto con LDA, figlio di Gigi D’Alessio, con Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile Mango e con Holden, figlio del musicista Paolo Carta.

Il parere del pubblico

Entrare nella scuola come “figlio di“, può essere un vantaggio o uno svantaggio, a seconda del livello di talento che il ragazzo dimostra di avere e a seconda del pubblico che si trova davanti. Angelina, ad esempio, è stata molto apprezzata. La sua voce ha una potenza indescrivibile e la sua capacità di stare sul palco è paragonabile a quella di pochi, soprattutto in un talent.

Per Holden, invece, le cose sono andate diversamente, perché il pubblico si è diviso in due fazioni completamente diverse: da una parte, chi lo ha sempre sostenuto e ascoltato i suoi inediti, dall’altra chi lo ha criticato per un atteggiamento, alle volte, superficiale e poco umile. Forse, è anche per questo che i telespettatori sono impazziti di gioia quando la vittoria è stata portata a casa da Sarah, una ragazza come tante, con una grande voglia di fare musica, di impegnarsi e di crescere, accettando consigli e critiche.