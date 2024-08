Rose Villain: tutte vogliono il suo trucco effetto bagnato | come ottenerlo in poche mosse

La cantautrice milanese più in voga del momento fa impazzire le sue fan, con il suo look originale: come ricreare il make up di Rose Villain.

Rosa Luini, conosciuta da tutti come Rose Villain, è ai vertici delle classifiche italiane, con i suoi successi. La cantautrice milanese ha partecipato al Festival di Sanremo nel febbraio del 2024, con il brano Click boom!, che non ha ottenuto il clamore sperato, riuscendo comunque a farsi apprezzare, nelle settimane successive.

Ma, Rose Villain non è amata solo in Italia. La ragazza, infatti, dopo la maturità si è trasferita a Los Angeles, dove si è diplomata presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood. Una vera artista, nata per fare musica e per far ballare la gente, ma anche una vera icona, che non passa di certo inosservata, con i suoi look sempre creativi e curati nei minimi dettagli.

Di recente, sta spopolando il suo trucco effetto bagnato, troppo cool per l’estate, ma perfetto anche per un evento in cui bisogna splendere. Ecco come ricrealo, in poche mosse, direttamente a casa tua.

Il wet look di Rose Villain

In ogni apparizione sul palco, Rose Villain attira l’attenzione del pubblico sia per la sua voce che per il suo aspetto. Gli outfit della ragazza, infatti, sono ricercati e originali, così come il suo trucco e parrucco, sempre molto alla moda e mai lasciato al caso. E così, anche durante le sue esibizioni sanremesi, la cantautrice non ha perso occasione per distinguersi dalle altre partecipanti in gara, portando in scena uno dei make up più virali del momento, ovvero il wet look.

Per la terza serata di Sanremo, Rose Villain ha indossato un abito total black, alquanto semplice, ma pur sempre originale. La ragazza, seppur bellissima, ha preferito mettere la musica al centro dell’esibizione, smorzando l’attenzione attorno agli outfit. Nonostante questo, tutti i look vestiti dalla cantautrice hanno avuto un file rouge, non un vero e proprio legame con la canzone, ma un senso preciso per quelle serate. A fare la differenza, però, è stato il trucco sfoggiato durante la terza serata, effetto bagnato, in grado di tirare fuori ancora di più la bellezza di Rose Villain.

Come una modella

Il wet look arriva direttamente dalle passerelle e la cantante milanese non ha perso occasione per sfoggiarlo sul palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston. Gli inconfondibili capelli azzurri sono stati valorizzati con l’effetto bagnato, così come la sua pelle, che sembrava di porcellana.

Per quanto sembri complicato, in realtà questo risultato è semplice da ottenere a casa. Innanzitutto, tieni la pelle sempre idratata, con creme specifiche e oli nutrienti, come quello di cocco o di jojoba. Dopodiché, applica un gel trasparente, in grado di dare un effetto lucido, senza appiccicare. Fissa il tutto con un buono spray e applica un illuminante in crema sulle zone del viso come zigomi, arcata sopracciliare, arco di Cupido, per dare ancora più luce al tuo volto.