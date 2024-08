Il Sale del Mare fa male alla pelle: proteggila subito prima di danneggiarla irrimediabilmente

Estate e mare sono la combo della felicità, ma non dimenticare di prenderti cura della tua pelle: ecco come riparare ai danni del sale.

Per tutto l’anno, gli amanti del mare e delle belle giornate, non fanno altro che attendere l’arrivo dell’estate. Il sole tramonta più tardi, nell’aria si respira odore di felicità e il nostro aspetto sembra migliore. Tuttavia, spesso si tendono a sottovalutare gli effetti del sale marino sulla pelle, dopo una giornata trascorsa in spiaggia.

Difatti, il sole non è l’unico dal quale occorre proteggersi, perché anche i residui salini possono incidere negativamente sulla nostra pelle. Il nostro corpo è costituito, al 70%, da acqua, ma in estate, con il caldo eccessivo, si tende a sudare e a perdere liquidi. Questo agisce negativamente sul film idrolipidico che ricopre e protegge la pelle, aumentando la sensibilità agli agenti esterni.

Alcuni fattori, infatti, possono danneggiare l’epidermide, anche a lungo andare ed è per questo che bisogna correre ai ripari oggi, per non avere problemi domani. Scopri come proteggere la pelle dal sale del male, prima questa si danneggi in una maniera irrimediabile.

Non sottovalutare i segnali del tuo corpo

Fare un bagno nel mare, dopo un anno pieno di impegni e di stress, è una sensazione indescrivibile, un’esperienza che non ha prezzo, ma ricorda di non dimenticarti della cura della tua persona, neanche quando sei in vacanza. Spegnere il cervello per un po’ va più che bene, ma trascurarsi non è concepibile. Per questo, ti consigliamo di non prendere sottogamba i segnali che può lanciare il tuo corpo. Al rientro dalla vacanza, la pelle può apparire secca, opaca, spenta e tu potresti avvertire la sensazione di pelle che tira e prurito persistente.

Questi campanelli d’allarme fanno intendere che, dopo tutti i bagni fatti, il sale marino non è stato risciacquato e rimosso a dovere. Appurato, dunque, che il sale del male fa male alla pelle, occorre solo capire come rimediare al danno fatto. Una doccia con acqua dolce e un asciugamano non possono di certo bastare a rimuovere tutti i residui salini sul corpo. Per dire addio alla salsedine, dovrai ricorrere a questi prodotti.

La skin care per la tua estate

Oltre a prendere l’abitudine di lavarti per bene, una volta uscita dal mare e detergerti accuratamente, sappi che è fondamentale anche reidratarti. Per combattere l’effetto secco, infatti, avrai bisogno di prodotti a base di olio di jojoba e burro di karité, oltre che di creme a base di acido ialuronico, vitamina C ed E, fosfolipidi e ceramidi.

Un altro toccasana per contrastare gli effetti del sale marino sulla pelle è il miele, naturale e super idratante, nonché riparatore. Con le giuste accortezze, potrai goderti un’estate spensierata e serena, senza dover sacrificare l’aspetto e la salute della tua pelle.