Ciglia lunghe e folte, altro che finte: con questo prodotto ti guarderanno tutti

Dai una svolta al tuo sguardo, senza ricorrere a rimedi poco efficienti: ecco il modo perfetto per ottenere delle ciglia lunghe e voluminose.

Avere uno sguardo che cattura, ammaliante e profondo, è lo scopo di ogni donna, ma non sempre si ha la possibilità o la voglia di ricorrere a trattamenti estetici che modificano l’aspetto naturale delle nostre ciglia. Per non parlare, poi, delle ciglia finte, che, per quanto possano essere ben fatte e di qualità, non daranno mai all’occhio un effetto completamente autentico.

Se hai deciso, dunque, di abbandonare la laminazione e mettere da parte ciuffetti e colla, è arrivato il momento di scoprire un prodotto che cambierà il tuo modo di vedere le tue ciglia. Potrai averle lunghe e folte, senza spendere una cifra fuori dalla portata comune e senza rinunciare alla naturalezza.

Segui il nostro trucchetto beauty e risparmia tempo e denaro. Otterrai un effetto occhi da cerbiatto e delle ciglia lunghe come non le hai mai viste. Ecco il prodotto di cui hai bisogno e che non mollerai più.

Effetto ciglia finte in una sola passata

Molte donne, anziché recarsi dall’estetista, preferiscono trattare le loro ciglia a casa, con prodotti convenienti, ma ugualmente efficienti. Per questo, parecchie stanno seguendo la moda dei sieri ciglia, da applicare dopo la skin care serale, per stimolare la crescita delle ciglia. In realtà, anche qui, occorre scegliere con cura il prodotto da utilizzare, perché, altrimenti, rischi di ottenere l’effetto contrario.

Ma, a fare davvero la differenza, è il mascara. Questo caposaldo del make up non può assolutamente mancare all’interno del tuo beauty-case. Specialmente in estate, quando la pelle è colorata dal sole e le imperfezioni spariscono, un tocco di mascara è tutto ciò che serve a rendere il tuo viso curato, ma naturale. Attenzione, però, perché per ottenere delle ciglia lunghe devi saper scegliere con cura questo prodotto. Scopriamo insieme le caratteristiche vincenti che deve avere un mascara.

Il mascara che fa al caso tuo

Oramai, sul mercato, trovi mascara di ogni prezzo, ma l’importante è concentrarti sulle caratteristiche di questo prodotto, perché puoi trovare quello che fa per te anche tra i brand più economici. Per ottenere ciglia lunghe e folte, ti consigliamo di scegliere un mascara long lasting, così da non avere problemi di sbavatura se sei fuori casa per tutto il giorno e non hai la possibilità di ritoccare il trucco, e puntare su mascara che diano il massimo del volume e dell’incurvatura.

Per uno sguardo intenso, scegli la tonalità black, mentre se i tuoi toni si sposano con il marrone e preferisci un effetto più leggero e naturale, puoi puntare su questo colore. Come già accennato in precedenza, non occorre spendere molto denaro per portare a casa un prodotto funzionale, ma basta saper cercare le caratteristiche giuste. Da Catrice a Essence, fino a Benefit Cosmetics, il mondo dei mascara è variopinto e ricco di scelte, adatte a ogni singola esigenza.