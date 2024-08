Terme Emilia-Romagna: se ci vai torni a casa come nuova | Puoi fare qualsiasi trattamento

Non perderti la possibilità di vivere un’esperienza ricca di benefici: vieni a scoprire le terme Emilia-Romagna e goditi il relax.

L’Emilia-Romagna è una delle regioni italiane più ricche di bellezze naturali, culturali e gastronomiche. Le ricette di questo angolo di paradiso sono conosciute e amate in tutta la penisola. Basti pensare al ragù alla bolognese, ai tortellini, al prosciutto di Parma o alla mortadella di Bologna. Per non parlare, poi, delle città storiche da visitare, come Bologna, con i suoi portici secolari, Parma e Modena, con le loro architetture suggestive.

Insomma, l’Emilia-Romagna è una scoperta da vivere. Oltretutto, la regione offre anche un centro benessere invidiato da tutta Italia. Qui, potrai abbandonare lo stress accumulato durante i giorni precedenti e prenderti una piccola pausa, per rigenerarti, ricaricare le batterie e sottoporti a diversi trattamenti.

Oltre ai classici, la struttura offre anche delle cure e dei trattamenti indirizzati a specifiche problematiche. Vieni subito a scoprire di che centro si tratta e lasciati trasportare dalla magia di questo luogo. Immergiti in un’esperienza sensoriale mai provata prima e torna a casa come nuova.

Le terme in Terra del Sole

Le terme Emilia-Romagna in questione sono le Terme di Castrocaro, situate nella zona collinare del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in provincia di Forlì-Cesena. Questa struttura è celebre per i trattamenti che offre, grazie alle sue acque e ai suoi fanghi. Le acque delle Terme di Castrocaro sono salsobromoiodiche e sulfuree, e sono particolarmente apprezzate per le loro proprietà terapeutiche. Qui, troverai una piscina esterna, con acque tiepide e rilassanti, ma anche una piscina dedicata ai più piccoli, in cui poter far divertire i bambini, senza doversi preoccupare della loro sicurezza.

Ovviamente, ci sono anche le piscine interne, che levigano e purificano la pelle, riattivando la microcircolazione e contrastando i dolori muscolari. Inoltre, ci sono delle apposite vasche in cui la temperatura oscilla tra i 24 gradi e i 35 gradi, ottime per ottenere un effetto drenante sugli arti inferiori. Per purificarti completamente, poi, potrai immergerti nella biosauna aromatica, realizzata con legni di pino e caratterizzata dagli aromi di erbe di montagna che sprigiona. Per la circolazione sanguigna e la depurazione, è indicato anche il bagno turco, con una temperatura di circa 40°. Ma, non finisce qui, perché le Terme di Castrocaro anche altri servizi da offrire ai loro ospiti.

Ore rigeneranti per mente e corpo

L’esperienza che si vive alle terme fa bene al corpo e alla mente. Ogni tanto, è necessario prendersi una pausa e dedicare del tempo a se stessi. Per questo, le Terme di Castrocaro pensano a tutto, dai massaggi, da personalizzare in base alle tue esigenze specifiche, che possono essere semplicemente relax, drenanti o termali, ai trattamenti dedicati al viso, alle mani, ai piedi e all’epilazione.

Le Terme di Castrocaro sono anche dotate di un centro diagnostico avanzato, andando a trattare le principali patologie di adulti e bambini, grazie a tecnologie di ultima generazione e medici professionisti. Non ti resta, dunque, che immergerti in un mondo pensato e costruito per la cura della persona. Scegli il pacchetto che fa al caso tuo e goditi delle ore di qualità.