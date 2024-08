Temptation Island: ex protagonista mostra i segni dopo la dieta | Com’è oggi

Uno dei volti più amati di Temptation Island mostra un lato importante del suo passato: ecco com’era prima della dieta e com’è oggi.

Temptation Island, ogni anno, ottiene un successo pazzesco. Quest’anno, l’appuntamento raddoppierà e una nuova edizione andrà in onda anche a settembre, sperando di ottenere gli stessi record di ascolti di quella di giugno.

Filippo Bisciglia si è riconfermato il re dei falò di confronto e le storie che sono state portate sul piccolo schermo hanno alzato un polverone mediatico inimmaginabile. Partecipando a Temptation Island, infatti, si acquisisce popolarità, i followers sui social crescono e cresce la visibilità. Così, tutti i protagonisti di questo viaggio nei sentimenti si ritrovano in un ciclone di gossip e indiscrezioni.

Quest’anno, tutte le coppie hanno fatto parlare di sé, ma alcune sono state più amate e sostenute di altre. Oggi, un volto dello show si mostra senza veli, svelando i segni dopo la dieta, senza vergognarsi del suo passato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un cambiamento radicale

Sin dalla messa in onda della pubblicità, che presentava la coppia, i telespettatori hanno potuto notare il grande cambiamento fatto dalla ragazza. Una delle coppie di Temptation Island di questa edizione estiva, infatti, oltre che portare in TV i problemi di coppia, ha portato in casa degli italiani anche un tema molto discusso, ovvero le insicurezze derivate da problemi di peso e dallo stare in un corpo che non si sente più come il proprio.

È quello che è accaduto a Siria, fidanzata di Matteo, che qualche anno fa pesava 130 chili. Il suo compagno le è stato sempre accanto, sia quando lei ha iniziato a prendere peso, sia quando ha iniziato a perderlo. Oggi, però, Siria è completamente diversa, ha perso 85 chili e a ritrovato la voglia di vivere e di credere in se stessa. All’interno del villaggio delle fidanzate, si è confrontata molto con le altre ragazze, aprendosi a confessioni che hanno sottolineato quanto, negli anni precedenti, lei si sentisse sempre inadatta e fuori luogo. Ora, i segni che porta addosso sono i segni della vittoria, i segni che testimoniano che Siria è riuscita a rinascere.

I commenti sui social

Ovviamente, quando si pubblica un post sui social, specie se si ha una certa notorietà, ci si deve aspettare di ricevere commenti di ogni genere. Ed è quello che accade ogni giorno a Siria, soprattutto quando decide di mostrarsi senza veli, senza nascondere i segni del suo cambiamento. La maggior parte delle persone apprezza e sostiene il percorso della ragazza, riconoscendo in lei una vera e propria temeraria.

Altri utenti, invece, con il dente avvelenato, si scatenano e danno vita a commenti di critica. Alcuni, infatti, l’accusano di non dover andare fiera di essere riuscita a dimagrire per un intervento di riduzione dello stomaco, perché questo non sarebbe equiparabile a un percorso con un nutrizionista. A chi le punta il dito contro, Siria risponde dicendo che anche l’intervento prevede un iter da seguire per il mantenimento, fatto di diete e tanta determinazione e costanza.