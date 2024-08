Martina Colombari in vacanza: cosa è successo al figlio Achille e come sta oggi

L’ex Miss Italia ancora una volta nel vortice dei gossip: cosa è accaduto al figlio di Martina Colombari e come stanno andando le vacanze.

Attrice e conduttrice televisiva, esplosa grazie alla vittoria di Miss Italia 1991, Martina Colombari si sta godendo un po’ di meritato relax, viaggiando tra mare e montagna, e pubblicando gli scatti delle sue vacanze sui social. Peccato, però, che il passato torna sempre a bussare alla porta e quello che è accaduto a suo figlio Achille Costacurta non è stato ancora dimenticato.

Essendo un personaggio del mondo dello spettacolo, così come lo è anche il padre del ragazzo, ovvero Alessandro Costacurta, la Colombari si è ritrovata al centro dei gossip, nel momento in cui Achille si è ritrovato a dover fare i conti con una situazione spiacevole.

Scopriamo insieme cosa è accaduto al ragazzo, come ha reagito l’ex Miss Italia e come stanno, attualmente, le cose. Sul web, impazzano i commenti e gli attacchi nei confronti della showgirl e del suo modo di essere madre.

Il passo falso di Costacurta

A venti anni si sa, i ragazzi hanno uno spirito ribelle e rivoluzionario, ma Achille Costacurta deve aver superato il limite, per essere finito sulla bocca di tutti. Costacurta, infatti, ha pubblicato, sui suoi social, delle immagini raffiguranti mazzette di denaro e sacchetti con una strana polvere rosa. Da allora, il suo profilo risulta disattivato e il ragazzo sparisce da tutti i social. La madre, d’altra parte, ha continuato a postare scatti che la ritraggono spensierata, in vacanza, ma non sono certo mancati i commenti di alcuni utenti che l’avrebbero accusata di non aver educato abbastanza il figlio.

Al di là dei post sui social, però, lo scorso luglio la Colombari non se l’è sentita di partecipare come madrina a un evento. Dopo alcuni giorni di silenzio, torna a lanciare messaggi, facendo allusione alla sua delicata situazione familiare, parlando di pazienza e di serenità. Già lo scorso anno, Achille aveva avuto problemi con la legge, poiché era stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Qualche mese dopo l’accaduto, la Colombari aveva parlato ai microfoni di Verissimo, confessando che l’adolescenza di Achille non è stata affatto semplice da gestire. Oggi, però, con i post pubblicati dal ragazzo, la famiglia Costacurta torna a far discutere.

Il ritorno di Achille

A distanza di settimane, la Colombari torna a sorridere sui social, assieme a suo figlio Achille. Il ragazzo è tornato a pubblicare video su TikTok, prima con suo padre Alessandro e poi con sua madre Martina. Nel video con l’ex Miss Italia, il ragazzo scrive “Partner in crime“, come a sottolineare lo stretto rapporto che lega i due.

Entrambi sembrano sorridenti e sereni, spensierati, come non apparivano da un po’. Anche qui, non sono mancati i commenti degli utenti social, che si sono divisi nettamente tra chi fa il tifo per Martina e spera che il ragazzo impari a dare valore a ciò che fa, e chi, invece, condanna i gesti del ventenne, vedendo negli occhi della Colombari un velo di tristezza.