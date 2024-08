Harry e Meghan: il loro rifugio verso la demolizione | Cosa sta per succedere

Harry e Meghan ancora al centro del ciclone gossip: ecco cosa sta accadendo al duca e alla duchessa di Sussex, e al loro rifugio.

Da quando sono diventati una coppia, Harry e Meghan sono stati inondati da rumors e da gossip, che hanno alzato un polverone attorno ai due. Dal rapporto altalenante con i parenti del figlio minore di Lady D. e re Carlo III, fino agli scandali esplosi in seguito alla pubblicazione di Spare, libro sulle memorie del duca di Sussex.

Insomma, pare non esserci proprio pace per i due sposini, che vivono costantemente sotto l’occhio attento e vigile dei riflettori. A nulla è servito volare oltreoceano e ricominciare una nuova vita negli Stati Uniti, perché di Harry e Meghan se ne parlerà sempre e comunque. Proprio di recente, si è diffusa la voce che il duca di Sussex non sa come riempire le sue giornate in America e pare che la noia stia creando forti tensioni tra loro.

Nel 2020, la coppia ha detto addio agli impegni della monarchia e si è trasferita altrove, ma l’esperto della famiglia reale, Tom Quinn, sostiene che la vita di Harry sia diventata vuota e piatta, senza i suoi conoscenti e suoi cari attorno a lui. Inoltre, da qualche giorno, si sta parlando anche della demolizione del rifugio di Harry e Meghan. Scopriamo insieme di che luogo si tratta.

Un cottage da milioni di sterline

Prima di cambiare la loro vita e trasferirsi negli Stati Uniti, Meghan e Harry vivevano presso Frogmore Cottage, un vero e proprio gioiellino appartenente alla famiglia reale. Chiaramente, la struttura è stata ristrutturata, nel momento in cui i due hanno deciso di trasferirsi lì e sono stati il duca e la duchessa di Sussex a far fronte alle spese necessarie. Si vocifera che il costo per la ristrutturazione di questo cottage si aggiri attorno ai 2,4 milioni di sterline.

La proprietà si estende su oltre 10 mila metri quadrati e comprende quattro camere da letto e una grande sala giochi, oltre a quattro bagni. Oltre a vivere qui per un periodo, Harry e Meghan hanno utilizzato Frogmore Cottage anche come sfondo al loro servizio fotografico di fidanzamento. Quando, nel 2020, hanno lasciato l’Inghilterra, ha alloggiato qui, per circa due anni, la principessa Eugenie, figlia del principe Andrea. Oggi, però, il cottage è disabitato ed è per questo che re Carlo III sta pensando di demolirlo.

Restyling o addio?

Dopo che il cottage è passato per le mani di diversi membri della famiglia reale e dopo che il principe Andrea ha rifiutato la proposta di averlo, in cambio della rinuncia al contratto di locazione della Royal Lodge, Carlo III ha deciso di prendere provvedimenti.

Inizialmente, sembrava propenso a un restyling, per rinnovare il look della tenuta, ma diverse fonti ci fanno sapere che il padre di Harry sarebbe più propenso a sbarazzarsene completamente, demolendolo. Chissà cosa ne penserà il duca di Sussex, se Carlo III dovesse prendere davvero una decisione del genere.