Lucio Presta: come sta oggi l’imprenditore marito di Paola Perego

Il manager dei vip, compagno di Paola Perego, ha dovuto affrontare un periodo buio: ecco quali sono le condizioni attuali di Lucio Presta.

Dopo dieci anni di fidanzamento, nel 2011, Paola Perego e Lucio Presta convolano a nozze, coronando il loro sogno d’amore. Una coppia, tutt’oggi, ancora unita, nella gioia e nel dolore. Probabilmente, tra i due, quella più conosciuta è proprio la Perego che, con le sue partecipazioni a programmi TV di successo, ha conquistato il cuore dei telespettatori.

Ma, se non ne sei a conoscenza, anche Presta ricopre un ruolo di grande importanza, seppur leggermente più lontano dai riflettori. L’uomo, infatti, è anche conosciuto come il manager dei vip, ovvero come colui che ha portato alla ribalta grandi nomi del mondo dello spettacolo. Una delle sue collaborazioni più durature è stata quella con il conduttore di successo Amadeus.

Originario di Cosenza, Presta non nasce come manager, bensì come ballerino. Per cinque edizioni, ha lavorato nel programma Fantastico, decidendo poi di appendere le scarpette al chiodo e buttarsi a capofitto in un nuovo lavoro, qualcosa che gli permettesse di operare nel mondo dello showbusiness, ma senza esserne il protagonista diretto. E, così, grazie a Mario Maffucci, un pezzo grosso in Rai, la sua carriera da agente dello spettacolo ha preso il via. Di recente, però, nonostante le gioie che la vita gli ha regalato, Lucio ha dovuto fare i conti con un momento difficile. Ecco cosa gli è accaduto.

Un’infanzia travagliata

Per Lucio Presta, le sfide della vita sono iniziate subito, poiché, dandolo alla luce, sua madre ha perso la vita. Essendo cresciuto senza figura materna, il ragazzo ha avuto un atteggiamento ribelle nei confronti del padre, tanto da spingerlo a chiuderlo in collegio. È soprattutto per via della sua infanzia travagliata, che l’imprenditore ha deciso di gestire diversamente il suo rapporto con i figli. Il matrimonio con la seconda moglie, Emanuela Contessi, gli ha dato la gioia di diventare padre di Niccolò e Beatrice, con i quali ha un rapporto splendido e pieno d’affetto.

Oramai, il passato fa parte di un’altra vita, anche se il dolore che ha vissuto se lo porterà per sempre dentro. Gli anni, però, sono passati e Presta ha saputo costruire un impero sui suoi sforzi, dando vita a un’agenzia, Arcobaleno Tre, dove tra i soci figurano anche i figli della Perego, avuti dal matrimonio precedente e Paola stessa. Ma, nonostante i successi e le soddisfazioni, l’uomo si è ritrovato vittima di un incidente che ha fatto temere per la sua incolumità e ha fatto preoccupare i suoi cari.

L’annuncio di Presta

A parlare dell’accaduto, è stato Lucio stesso, sui suoi social. L’uomo, infatti, ha raccontato di aver perso il controllo del mezzo meccanico sul quale stava lavorando, nella sua piccola tenuta di campagna e di aver perso il controllo, andando a finire in un dirupo. Dopo essere scivolato, Presta è stato colpito dal trattore, che ha continuato la sua corsa lungo il dirupo.

Tuttavia, è riuscito ad andare con le sue gambe in ospedale, dove lo hanno visitato in codice rosso, diagnosticandogli la rottura di tre costole e la rottura del trochine e sottoscapolare, nonché la frattura dell’omero. Ad oggi, l’imprenditore sta meglio, ma ha confessato che la ripresa totale e la guarigione sono ancora lunghe. Ci vorrà del tempo per tornare in forma, ma l’uomo è stato senza dubbio molto fortunato, evitando il peggio.