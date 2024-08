Federica Panicucci: vacanze interrotte d’urgenza | Piersilvio ha chiamato

Grandi novità coinvolgono la conduttrice di Mattino Cinque: Federica Panicucci costretta a cambiare i suoi piani a causa di Piersilvio.

Federica Panicucci è una conduttrice di successo che, da qualche anno a questa parte, ha preso le redini di Mattino Cinque, programma seguitissimo dal pubblico Mediaset. Quest’anno, la trasmissione ha chiuso i battenti, per la pausa estiva, il 28 giugno e la donna ha potuto finalmente concedersi un po’ di meritato relax.

Sui social, infatti, non fanno altro che circolare foto che la ritraggono spensierata, in compagnia della sua dolce metà, in una delle mete più ambite da tutti i vacanzieri. Dopo una stagione televisiva impegnativa, la Panicucci è volata alle Maldive, assieme a Marco Bacini, il suo compagno. La conduttrice posta foto che la ritraggono in bikini e i suoi followers rimangono a bocca aperta nel vedere come, a più di 55 anni, la donna conservi un fisico da fare invidia alle ventenni.

Purtroppo, però, è arrivata una chiamata improvvisa, che ha sconvolto i piani di Federica e della sua dolce metà. Inaspettatamente, Piersilvio ha chiamato a rapporto la Panicucci per comunicarle una notizia importante. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Una pausa breve, ma intensa

Federica Panicucci, probabilmente, pensava di godersi l’estate a pieno, fino a settembre, ma quando Piersilvio chiama, occorre rispondere ed è essere costretti a cambiare tutti i piani, se lo richiede. È quello che è accaduto alla donna, che è stata avvisata del fatto che, quest’anno, Mattino Cinque dovrà partire in anticipo. Anziché andare in onda intorno alla fine di settembre, il programma ripartirà il 2 settembre 2024.

La decisione è dettata da una strategia che si spera essere vincente. Solo una settimana dopo, infatti, ripartiranno anche i programmi Rai, Uno Mattina e Storie Italiane, con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Così, l’erede Berlusconi spera di battere la rete avversaria sul tempo, fidelizzando i telespettatori prima della concorrenza. Federica Panicucci e il collega Francesco Vecchi, dunque, dovranno accorciare le vacanze, per tornare in studio prima del previsto, pronti a iniziare una nuova stagione.

Gli impegni della Panicucci

Così come Mattino Cinque, anche Mattino Quattro, condotto da Roberto Poletti e Federica Panicucci, riprenderà il 2 settembre. La conduttrice, dunque, sarà doppiamente impegnata e sarà alle prese con informazione e intrattenimento, nella fascia mattutina di Mediaset. Speriamo che, nei giorni trascorsi alle Maldive, abbia ricaricato abbastanza le energie, perché l’aspetta una stagione piena di lavoro.

Piersilvio Berlusconi, dunque, fa di tutto per rafforzare la sua posizione nel panorama televisivo italiano, facendosi largo tra la concorrenza. Non ci resta che attendere che la nuova stagione riparta alla grande, con programmi di intrattenimento, talent, reality e la grande fiction Mediaset.