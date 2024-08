Maria De Filippi una frana a scuola? Lei risponde così e ammette tutto

La regina di Canale 5 e il rapporto con la scuola: Maria De Filippi si racconta e parla della sua vita, prima del successo.

Ad oggi, in Italia, non c’è nessuno che non sappia chi sia Maria De Filippi. Il suo talento e il suo nome sono arrivati ovunque, ma è in Canale 5 che hanno messo le radici, trasformando il canale in un pozzo di successi. La maggior parte dei programmi che va in onda qui, infatti, arriva dalla mano della moglie del celebre Maurizio Costanzo.

La De Filippi è colei che porta nuovi talenti alla ribalta, è colei che dà all’amore una seconda possibilità, che intrattiene il pubblico con storie commoventi e con esibizioni esilaranti. Tutto ciò che tocca la conduttrice diventa oro. I suoi fan sono in trepidante attesa per settembre, mese in cui ripartirà la nuova stagione di Canale 5.

Nel frattempo, Maria si gode un po’ di meritato relax, a Giannutri, provincia di Grosseto. Con lei, l’amica di sempre, nonché nuora, Raffaella Mennoia e alcuni dei suoi collaboratori, come Fabio Ferrara, Chiara Bray e Lucia Chiorrini. Attualmente, la De Filippi è una delle conduttrici più amate e seguite, ma cosa faceva la donna prima di collezionare successi? Qual era il suo rapporto con la scuola? Scopriamolo insieme.

Una ragazza vispa e vivace

Vedendola ora, piena di rigore, stacanovista e professionale, nessuno penserebbe mai che Maria De Filippi sia stata una ragazza ribelle e vivace. Stando alle sue parole, invece, gli anni di scuola sono stati alquanto movimentati. Diplomatasi con 52/60, al liceo classico, ha deciso poi di iscriversi a giurisprudenza, laureandosi. Tuttavia, la donna racconta che in classe era sempre seduta in fondo, che firmava da sola le giustificazioni per non aver studiato e che ha avuto anche sette in condotta.

Questo è il ritratto di una ragazza che non amava le regole, ma che ha saputo comunque rimboccarsi le maniche. All’università, infatti, le cose sono cambiate e la De Filippi si è, persino, laureata con lode. Le materie che studiava a giurisprudenza, infatti, le piacevano, al contrario di quelle scientifiche, nelle quali si confessa una vera frana.

La scalata verso il successo

Forse, Maria De Filippi non avrebbe mai immaginato di arrivare dove è ora. È anche grazie a suo marito, Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso anno, se la donna ha potuto raggiungere le vette del successo. Lui, infatti, l’ha scelta come assistente, ma è stata Maria a riuscire a farsi spazio e affermarsi nel mondo televisivo.

Dagli anni ’90 ad oggi, la sua carriera non ha fatto altro che sbocciare e arricchirsi sempre di più. Oramai, nessuno potrebbe mai immaginare Canale 5 senza Maria De Filippi. Al liceo, sarà stata anche una frana, ma i suoi fan la promuovono a pieni voti.