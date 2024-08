Amici: due ex talenti beccati insieme | Cosa c’è davvero tra loro

Spuntano delle foto che ritraggono insieme due ex alunni di Amici: scopriamo insieme di chi si tratta e cosa c’è tra loro.

La scuola di Amici non è solamente nota per sfornare talenti, ma anche per sfornare amori. Dietro i banchi di uno dei talent più seguiti in TV, sono nate parecchie coppie, alcune delle quali hanno fatto sognare i fan del programma. Tra queste, ricordiamo quella formata da Stefano De Martino ed Emma Marrone, quella formata da Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti e, ancora, quelle più recenti composte da Federica e Piccolo G e da Megan e Gianmarco.

D’altronde, Maria De Filippi, padrona di casa, è abituata ad assistere alla nascita di nuovi amori. In ogni edizione, c’è sempre qualche scintilla che si accende, ma, in alcuni casi, assistiamo anche a dei fuochi di paglia, che si smorzano quando si spengono le telecamere.

Questa volta, pare che due ex talenti siano stati beccati insieme, lontani dai riflettori. Le indiscrezioni diffuse sul web hanno lasciato i fan a bocca aperta. C’è qualcuno, infatti, che ha sempre fatto il tifo per loro e che, forse, ora può finalmente gioire. Vediamo chi sono i protagonisti di questo rumors.

Amori che vanno, amori che tornano

Ci sono alcune coppie nate sotto i riflettori di Amici che tutti speravano potessero avere un lieto fine, come quella di Giulia Stabile e San Giovanni. Ma, anche quest’anno ci sono stati amori che hanno fatto sognare i telespettatori. La ballerina, allieva della Celentano, Marisol, ad esempio, non ha potuto resistere alla dolcezza e alla simpatia del cantante Petit. Ora, nonostante i due siano molto impegnati con le loro carriere, sono più uniti che mai. La ragazza si è detta orgogliosa del traguardo tagliato dalla sua dolce metà, mentre Petit l’ha sostenuta anche durante il periodo di riabilitazione, in seguito a un problema al ginocchio.

Sotto il loro stesso tetto, però, ci sono stati altri due allievi che si sono avvicinati e hanno condiviso momenti di affetto. Si tratta di Mida e Gaia, amati e sostenuti dal pubblico a casa. La rottura, arrivata a un passo dal Serale del talent, è stata davvero un duro colpo per i loro fan. Nonostante questo, però, i followers della coppia non hanno mai smesso di sperare che i due potessero tornare insieme, un giorno. E, pare proprio che questo spiraglio di luce si sia fatto più grande, perché sul web sono spuntate delle foto che farebbero credere in un ritorno di fiamma.

I rumors su Mida e Gaia

La ballerina Gaia De Martino e il cantante Mida erano stati già avvistati insieme, durante gli instore tour, in giro per l’Italia, del ragazzo, ma dopo le segnalazioni che parlavamo di un nuovo allontanamento, i fan avevano smesso di sperare. Oggi, invece, spuntano nuovi indizi su un loro possibile riavvicinamento.

I due sarebbero stati avvistati insieme a Castellammare. La foto che sta facendo il giro dei social è abbastanza sfocata, ma l’utente che ha segnalato la notizia sembrerebbe sicuro al 100% che si tratti di loro. Se così fosse, sarebbe davvero una sorpresa, nel momento in cui a Mida era stato attribuito un flirt con la tiktoker Alice Carollo. I diretti interessati, però, non si sono ancora pronunciati sui rumors che li vedono protagonisti, quindi, senza ulteriori prove, non possiamo avere la certezza che il loro amore sia di nuovo sbocciato.