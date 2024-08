È Sempre Mezzogiorno: botte e spintoni al cuoco famosissimo | Come sta oggi

Notizia shock che ha lasciato senza parole i fan dell’amatissimo programma È Sempre Mezzogiorno: uno dei cuochi picchiato brutalmente.

È terminata il 31 maggio 2024 l’ultima edizione di È Sempre Mezzogiorno, ma i telespettatori e i fan del programma possono stare tranquilli, perché il format verrà riconfermato anche per la prossima stagione televisiva, visto il grande successo che ha ottenuto. A tenere le redini della trasmissione sarà, ancora una volta, Antonella Clerici, spontanea e simpatica, amata da tutti gli italiani.

Stando alle prime indiscrezioni che si trovano in rete, riguardo l’edizione 2024/2025, pare che il pubblico dovrà abituarsi a qualche novità, poiché la Clerici sarà affiancata da Federico Quaranta. Inoltre, ci sono ancora un po’ di punti interrogativi sul cast che prenderà parte allo show, ma per che ci sia già una probabile conferma. Parliamo di Giovanna Civitillo, che non seguirà suo marito Amadeus sul Nove, ma resterà su Rai 1, pronta a intrattenere ancora i telespettatori di È Sempre Mezzogiorno.

Una notizia che ha rallegrato tutti i fan del programma, che si affezionano ai protagonisti dello show, con cui condividono ore delle loro giornate. E, forse, è anche per questo che il pubblico a casa si è allarmato, venendo a conoscenza dello spiacevole episodio che ha coinvolto il cuoco famosissimo. L’uomo è stato preso a botte e spintoni, senza un reale motivo. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa è accaduto.

Un pestaggio immotivato

Il fatto che i protagonisti del mondo dello spettacolo siano riconoscibili ovunque ha i suoi pro e i suoi contro. Alcuni, infatti, si accaniscono talmente tanto sui vip da perseguitarli, al di fuori degli studi televisivi, creando loro disturbo e preoccupazione. È quello che è accaduto a un cuoco molto amato di È Sempre Mezzogiorno, preso di mira e pestato senza una reale motivazione.

A darne la notizia, il suo avvocato, Carlo Alberto Cova, che ha riportato come sono andati i fatti. Il cuoco protagonista dell’accaduto è Sergio Barzetti, il re del risotto, riempito di botte mentre scaricava il furgone, fuori dal suo locale a Malnate, provincia di Varese. Le dinamiche dell’evento sono alquanto interessanti e curiose, perché sottolineano un accanimento immotivato nei confronti dell’uomo.

Cosa è accaduto a Barzetti

Stando alle dichiarazioni del suo avvocato, dunque, Barzetti sarebbe stato avvicinato da un uomo e da una donna, e sarebbe stato preso a pugni proprio dall’uomo. Ad assistere alla scena, alcune persone di passaggio, che hanno testimoniato l’accaduto.

A quanto pare, però, non sarebbe la prima volta che Sergio ha a che fare con questo genere di cose. Lo chef è impegnato, infatti, in processi per stalking, che lo vedono come parte offesa. Fortunatamente, Barzetti sta bene e non ha riportato seri danni, ma l’episodio non deve passare inosservato, perché non è cosa da poco essere aggrediti, senza motivo, da degli sconosciuti.