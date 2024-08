Milly Carlucci chiama e lei risponde: arriva da Mediaset e ballerà in pista su Rai 1

Lo show più ballerino di tutti torna in prima serata: ecco chi ha scelto la Carlucci, direttamente dalla Mediaset, per Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle delizia il pubblico di Rai 1 dal lontano 2005 e, oggi, a distanza di quasi venti anni, non smette di avere successo e di collezionare ascolti da record. Al timone, la bella Milly Carlucci che, di anno in anno, si impegna a trovare un cast che sappia coinvolgere il pubblico a casa, soddisfacendo le alte aspettative.

Stando alle voci che circolano sul web, la data fissata per la ripartenza è il 28 settembre. Si dovrà attendere ancora un po’, dunque, affinché si riaccendano le luci dell’Auditorium Rai del Foro Italico, ma le anticipazioni sul papabile cast promettono bene.

A quanto pare, infatti, la conduttrice e la produzione stessa del programma hanno pescato nomi molto amati dai telespettatori, andando a prendere i concorrenti persino nell’azienda televisiva avversaria. Tra i membri che comporranno il gruppo di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle, infatti, ce n’è uno che arriva direttamente da Mediaset. Vediamo insieme di chi si tratta.

Una stagione con i fiocchi

Milly Carlucci sta riponendo tutte le speranze in questa nuova stagione di Ballando con le stelle, soprattutto dopo che L’acchiappatelenti non ha avuto il successo sperato. Ora, però, la conduttrice è pronta a ripartire alla grande, senza pensare al passato e, per farlo, sta puntando su grandi nomi. Pare, infatti, che tra i membri del cast dello show ci saranno Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Massimiliano Ossini, Bianca Guaccero, Luca Barbareschi, Alan Friedman, i Cugini di Campagna, Federica Pellegrini.

Un cast variopinto che darà la possibilità di vederne delle belle. Ma, le sorprese non sono finite qui, perché Milly Carlucci ha deciso di attingere anche ai nomi di casa Mediaset, per mettere in scena uno spettacolo davvero indimenticabile. E, così, pare sia andata a pescare una delle protagoniste delle ultime edizioni del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi.

La conferma della partecipazione

La donna in questione, che arricchirà il cast di Ballando con le stelle, è Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Opinionista di reality di successo, la Bruganelli avrebbe confermato la sua partecipazione allo show, attraverso un messaggio che non lascia spazio all’immaginazione.

Sole, mare, bibite ghiacciate. Tutto meraviglioso ma sta per finire… perché? Perché da settembre sarò anch’io a Ballando con le stelle”. È così che Sonia ha rivelato ai suoi fan di essere pronta a iniziare una nuova avventura, su un’altra rete e in un contesto diverso a quello a cui è solitamente abituata. Ora, non ci resta che attendere il 28 settembre e goderci questo cast stellare, messo in piedi dalla Carlucci.