Raffaella Fico: tra i suoi amori ci sono due calciatori famosissimi | Che rapporti hanno oggi

Raffaella Fico partner di due dei giocatori più famosi al mondo: ecco con quali rapporti, oggi, la showgirl affronta i suoi ex.

Nata in provincia di Napoli, da una famiglia modesta e di umili origini, Raffaella Fico è stata in grado di sfruttare la sua bellezza per raggiungere il successo. La donna, infatti, ha un fascino indiscutibile, che è venuto fuori durante l’ottava edizione del Grande Fratello, alla quale ha partecipato. È stato questo il punto di partenza per la Fico, il suo trampolino di lancio sul mondo dello spettacolo.

Da lì in poi, infatti, Raffaella ha iniziato a ottenere ruoli in diversi programmi, Rai e Mediaset, facendosi largo tra la concorrenza. Tuttavia, la donna non è celebre solo per i suoi successi televisivi, ma anche per le sue storie amorose. La Fico è mamma di Pia, nata nel 2012, dalla relazione con Mario Balotelli.

La loro storia d’amore, tanto breve quanto intensa, è stata davvero travagliata, tant’è che Balotelli ha riconosciuto la figlia solo due anni dopo la sua nascita. Scopriamo come stanno le cose ad oggi, andando a curiosare anche nel rapporto di Raffaella con un altro grande calciatore.

Gli amori di Raffaella Fico

Mario Balotelli è la prima persona alla quale pensiamo quando parliamo delle relazioni della Fico, ma lui non sarebbe stato l’unico calciatore con cui la showgirl ha avuto una storia. Infatti, Raffaella avrebbe confessato di aver avuto anche una breve frequentazione con Cristiano Ronaldo, all’età di 20 anni. Tutto cominciò in Sardegna, quando il calciatore si avvicinò alla ragazza e si scambiarono i numeri. All’epoca, fu l’agente di Raffaella a farle notare chi fosse davvero Ronaldo, perché la showgirl non aveva idea si trattasse di uno dei calciatore più forti al mondo. Ad oggi, ancora lo ricorda con piacere e con affetto. È stato il suo primo fidanzato e conserverà quei momenti vissuti insieme, nel cuore, per sempre.

Con Balotelli, invece, le cose sono andate diversamente, perché i due hanno provato ad avere un figlio dopo soli tre mesi di conoscenza. O almeno, queste sono le dichiarazioni della Fico, che avrebbe confessato che Balotelli, all’inizio, non se l’è sentita di fare il padre e ha preferito negare tutto, forse per la giovane età o per il carattere un po’ fumantino. Nonostante tutto, la Fico ha dichiarato di non provare rancore nei suoi confronti e ha imparato a perdonare anche tutti i tradimenti. Mario, infatti, ha tradito Raffaella in più occasioni, ma lei lo ha sempre perdonato, perché era troppo innamorata. Oggi, dopo anni di liti e di scontri, tra i due sembra esserci un po’ di pace, soprattutto per il bene di Pia.

Raffaella oggi

Fisico statuario e bellezza mediterranea, Raffaella Fico è una delle donne più amate e ammirate del mondo dello spettacolo. Per ora, però, nonostante i diversi tentativi di relazione con altri uomini, sarebbe single.

La donna avrebbe confessato di avere solo un grande amore, al momento, ovvero sua figlia. Mario Balotelli, probabilmente, sarà stato l’uomo più importante della sua vita, ma le cose non sono andate come previsto e siamo sicuri che, quando sarà pronta, Raffaella Fico non farà alcuna difficoltà a trovare un uomo disposto a conoscerla e amarla per quello che è.