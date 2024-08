Temptation Island: coppia amatissima è già ai ferri corti | Come stanno le cose tra loro

Tempation Island è terminato da poco e una coppia inizia già a vacillare: ecco di chi si tratta e a che punto della relazione sono.

Temptation Island è finito da poco e già il pubblico è in trepidante attesa per la prossima entusiasmante edizione. A settembre, infatti, si raddoppia e andrà in onda, sempre su Canale 5, un altro viaggio nei sentimenti, con nuove coppie, nuovi problemi, nuovi drammi e nuovi amori. Certo è che, però, quelli dell’edizione appena passata non sono stati ancora superati o dimenticati, perché sui social non facciamo altro che leggere news riguardo i protagonisti.

Tra frecciatine e storie mirate, coloro che hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island continuano a creare hype, anche se il programma è terminato da due settimane. I fan della trasmissione, infatti, continuano a seguire le dinamiche e si divertono a scoprire nuovi dettagli sulle vite dei partecipanti.

Martina, ad esempio, si scaglia ancora contro l’ex fidanzato Raul, che viene accusato di essere troppo freddo, senza amici, a tratti persino troppo esagerato con i gesti e con le parole. La ragazza avrebbe confessato di vedere, di tanto in tanto, Carlo, il tentatore conosciuto all’interno del villaggio, ma per ora non abbiamo altri dettagli in merito. Un’altra coppia, invece, pare essere già arrivata al punto d’arrivo. Ecco di chi si tratta.

Colpo di fulmine o fuoco di paglia?

Durante questa edizione di Temptation Island, abbiamo visto tantissime coppie entrare in crisi e, la maggior parte di loro è uscita in modo diverso rispetto a come è entrata. Infatti, quasi tutti i protagonisti hanno deciso di mettere un punto alla loro vecchia relazione, per i più svariati motivi e focalizzarsi sul futuro, con nuove consapevolezze. Tra questi, c’è stata Alessia, che aveva iniziato il viaggio nei sentimenti con Lino e che, poi, nel corso del programma si è resa conto di non volere più accanto una persona del genere.

I comportamenti del ragazzo, infatti, hanno infastidito la sua compagna, che ha richiesto più volte il falò di confronto. Dopo parecchie insistenze, anche da parte di Filippo Bisciglia, conduttore del programma, Alessia ha ottenuto l’incontro con Lino e ha potuto dirgli tutto ciò che pensava, faccia a faccia. Il ragazzo, d’altra parte, si è consolato subito, perché non appena lasciato il falò, è corso dalla single Maika, con la quale aveva stretto un legame all’interno del villaggio. Oggi, a distanza, di qualche settimana dalla fine del programma, le cose tra i due, però, pare non vadano alla grande.

Le frecciatine social

Maika e Lino, appena usciti dal villaggio, hanno iniziato a frequentarsi, ma forse per i due non ci sarà una storia a lieto fine. La ragazza parla già di maschere che cadono e Lino, sui social, fa riferimento a una presunta discussione che ci sarebbe stata tra i due.

Stando alle parole del ragazzo, la tentatrice non sarebbe stata disposta ad affrontare alcuni problemi nati tra loro e avrebbe preferito alzare un polverone. Maika, da parte sua, non da molta confidenza ai suoi followers e non rilascia alcuna dichiarazione in merito al suo rapporto con Lino che, da canto suo, rivela che non tornerebbe mai con Alessia, nonostante il dispiacere di averla persa. Non sappiamo come andranno le cose tra i due ma, probabilmente, Lino ha semplicemente di ritrovare se stesso, da solo.