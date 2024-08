Barbara d’Urso: dov’é stata un vacanza e con chi l’ha trascorsa

Barbarella di gode le vacanze e un po’ di meritata spensieratezza: ecco dove è andata la d’Urso questa estate.

Dopo l’allontanamento da Mediaset, i fan di Barbara d’Urso hanno potuto vederla solo sui social. La donna, infatti, ama condividere scatti della sua quotidianità e, negli ultimi post, ha portato i suoi followers in vacanza con sé, facendo assaporare loro un po’ di sana aria estiva.

Non sappiamo ancora quale sarà il destino di una delle conduttrici più amate dalla TV, ma dal web spunta già qualche indiscrezione sulla prossima stagione televisiva. Purtroppo, pare che non la ritroveremo al timone di Pomeriggio Cinque, come alcuni telespettatori speravano, ma potremmo vederla in panni diversi, come non l’abbiamo mai vista.

La d’Urso, infatti, potrebbe essere una papabile protagonista di Ballando con le stelle, il programma di successo, in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Non c’è alcuna notizia certa a conferma del fatto, ma si tratta di semplici supposizioni che trapelano sul web. Nel frattempo, però, la donna non rinuncia alle vacanze e si gode il mare del nostro bel Paese. Ecco qual è la meta scelta da Barbara d’Urso.

Una vacanza italiana

Se su Instagram siamo pieni di vip che pubblicano foto delle loro vacanze all’estero, Barbara d’Urso si differenzia da loro perché, come meta del suo viaggio estivo, ha scelto l’Italia. Barbarella, infatti, non rinuncia alle bellezze del suo Paese e ha deciso di trascorrere dei giorni di completo relax tra Vietri sul Mare e Cetara, due borghi della Costiera Amalfitana. La d’Urso soggiorna presso l’agriturismo Villa Divina, ma durante il giorno ama andarsene in giro per i vicoli di questi splendidi gioiellini, alla scoperta di viste mozzafiato.

La sua presenza ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che non hanno resistito nel chiederle una foto. Non capita tutti i giorni di incontrare una conduttrice del suo calibro in giro per strada, come una vera e propria turista, pronta a stupirsi di fronte a ogni meraviglie che il paesaggio le offre.

Il grande pubblico di Barbara d’Urso

Qualcuno, forse, pensava che la d’Urso avrebbe perso i suoi fan, una volta scardinata dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, eppure non è stato così. Nonostante siano trascorsi quasi due anni dalla sua ultima apparizione su Canale 5, la donna non smette di essere amata dal pubblico a casa.

I telespettatori fanno ancora il tifo per lei e sperano di ritrovarla, ancora una volta, alla conduzione di un programma di successo, pronta a portare il suo spirito allegro e i suoi modi di fare in qualche nuovo format televisivo.