Uomini e Donne: la super dama cambia totalmente look | Non la riconosceremo

Cambiamento radicale per una delle protagoniste dal dating show più amato della TV: ecco come si è trasformata la dama di Uomini e Donne.

Non è certo la prima volta che i fan di Uomini e Donne assistono a un cambiamento radicale da parte di uno dei protagonisti dello show. Tra tutti, forse, Gemma Galgani, storica dama del parterre del Trono Over, è quella che si è trasformata di più. Da quando Maria De Filippi ha deciso di puntare su un altro tipo di trono, dando la possibilità anche alle persone adulte di trovare l’amore, la dama è stata una delle prime a sedersi e, da allora, non è ancora riuscita a trovare l’anima gemella, nonostante i diversi tentativi.

Tuttavia, l’aria degli studi della Tiburtina deve averle fatto bene, perché ora è quasi irriconoscibile. D’altronde, Gemma stessa non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico e perfezionare qualche difetto. Ora, rispetto alla prima volta in cui ha messo piede in studio, sembra molto più giovane e radiosa, ma, soprattutto, è molto più sicura di sé.

Ora che una nuova edizione di Uomini e Donne sta per partire, non vediamo l’ora di ritrovare la dama e tutti gli altri protagonisti dello show, nuovi e vecchi, pronti a portare sul piccolo schermo le loro storie d’amore. A quanto pare, però, quest’anno Gemma non sarà l’unica che ha avuto a che fare con un cambio look sconvolgente. Guarda come è diventata questa dama. Stenterai a riconoscerla.

Un nuovo inizio per la dama del parterre

C’è una dama tra quelle più conosciute, all’interno dello studio di Uomini e Donne, che a settembre tornerà in TV completamente diversa. La donna, infatti, ha deciso di affidarsi alle mani di Giacomo Urtis, conosciuto come il chirurgo dei vip, che è intervenuto sul suo aspetto, modificandolo. È stata la dama stessa a pubblicare una storia sul suo profilo Instagram, mentre si sottoponeva a iniezioni di acido ialuronico, in seguito a un forte dimagrimento.

La donna in questione è Aurora Tropea, che si mostra visibilmente dimagrita, ma pur sempre in buona salute. Per ovviare al problema della pelle cadente, però, la dama avrebbe deciso di ricorrere alla chirurgia estetica e cedere al fascino delle punturine. Ora, sicuramente il suo viso apparirà più teso e ringiovanito. Aurora, dunque, sarà pronta a iniziare un nuovo percorso, nel parterre di Uomini e Donne, con uno spirito diverso e con più autostima.

Aurora Tropea: odio e amore

I fan del programma sanno bene quanto Aurora sia un personaggio scomodo. La donna, infatti, si è trovata spesso al centro di polemiche e discussioni, facendo infuriare persino gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Quest’anno, Uomini e Donne dovrebbe ripartire il 9 settembre, quindi non ci resta che attendere questa data, per scoprire se, anche grazie al suo nuovo aspetto, la dama riuscirà a trovare l’amore della sua vita.