Dove abita Alessia Marcuzzi: la sua é una dimora da sogno | Dove si trova

Una casa da sogno per la conduttrice romana: ecco dove vive Alessia Marcuzzi e quali sono i dettagli della sua abitazione.

Alessia Marcuzzi è cresciuta in TV, lavorando sulle sue doti e scalando le vette del successo. Da qualche anno a questa parte, però, si sono perse le sue tracce in Mediaset, rete che l’ha ospitata per moltissimi anni, poiché la conduttrice ha fatto capolino in Rai e su TV8.

Negli ultimi anni in Mediaset, la donna è stata al timone di trasmissioni di successo, come L’Isola dei famosi, Temptation Island Vip, Le Iene, mentre in Rai ha lavorato in programmi come Boomerissima e Viva Rai 2! al fianco di Fiorello.

In ogni caso, la donna vanta una carriera tutt’altro che banale, che negli anni le ha permesso di raggiungere grandi obiettivi. Quando, però, non è impegnata con il lavoro, Alessia ama rilassarsi nella sua splendida dimora, ricca di dettagli studiati alla perfezione. La showgirl è solita pubblicare spesso foto in casa, portando sui social momenti della sua quotidianità. Scopriamo insieme dove si trova la casa della Marcuzzi e come ha deciso di arredarla.

Uno sguardo nella casa di Alessia Marcuzzi

La casa di Alessia Marcuzzi, dagli spezzoni di foto che vediamo sul web, è arredata con componenti moderni, è molto femminile e ha dei riferimenti a icone del passato. Uno dei pezzi forti della sua dimora è la terrazza con vista panoramica. Questa terrazza è talmente grande da poter ospitare le feste che la conduttrice ama organizzare, con amici e parenti, oltre che contenere un angolo palestra, in cui la donna ama allenarsi per restare in forma.

Negli scatti in camera da letto, saltano subito all’occhio le foto di Marilyn Monroe e i quadri di Brigitte Bardot, vere e proprie muse ispiratrici. In salotto, morbidi divani in pelle e un grande tappeto beige. I toni della casa sono abbastanza tenui e delicati, ma la casa della Marcuzzi dimostra comunque un gran carattere, specchio di quello della proprietaria. La cucina, poi, uno degli ambienti più amati da Alessia, è arredata con mobili scuri, faretti a luci neon sul soffitto e pavimento laminato. Ma, dove si trova questo appartamento suggestivo?

Il rifugio della conduttrice

La terrazza che caratterizza l’appartamento della Marcuzzi non è una terrazza qualunque, perché si affaccia sulla bella e immensa Roma. Alessia, infatti, vive con la figlia Mia Facchinetti, nel quartiere Flaminio della capitale.

In pieno centro, dunque, la donna possiede un appartamento studiato nei minimi dettagli, accogliente e moderno, sempre pronto a ospitare le persone a lei care e sempre pronto a farle da rifugio, nei momenti in cui ha voglia di staccare dal mondo esterno.