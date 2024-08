Diletta Leotta e Loris Karius in crisi? Le foto non lasciano dubbi

La nuova coppia potrebbe scoppiare a momenti: ecco tutte le indiscrezioni su Diletta Leotta e Loris Karius.

È dall’ottobre del 2022 che Diletta Leotta è uscita allo scoperto, portando alla luce la sua relazione con il calciatore tedesco Loris Karius. Prima di lui, il pugile Daniele Scardina e il bell’attore turco Can Yaman avevano fatto breccia nel cuore della showgirl.

Da due anni a questa parte, però, la donna ha occhi solo per Loris, con il quale è convolata a nozze, nel giugno del 2024 e dal quale ha avuto una figlia, Aria. Sui social, Diletta è seguita da quasi 10 milioni di followers e si diverte a pubblicare scatti della sua quotidianità, divisa tra lavoro e famiglia.

Di recente, però, un dettaglio ha messo in allerta tutti i fan della bionda e bella conduttrice. Pare infatti, che ci siano stati dei risvolti nella sua relazione con Karius e che le foto che circolano sul web non lascino proprio alcun dubbio. Ecco come stanno davvero le cose tra i due neo sposini.

Novità in casa Leotta

Questo, per la Leotta, è un periodo pieno di novità. La conduttrice, infatti, sarebbe stata inserita all’interno del nuovo palinsesto Mediaset e sarebbe stata scelta per essere al timone de La talpa. Fino a poco tempo fa, sembrava che il reality fosse nelle mani di Ilary Blasi, che è sparita dalle scene da circa un annetto. Invece, alla fine sarebbe stata Diletta a farla franca e a ottenere l’ingaggio.

Per lei, dunque, dopo la nascita della sua prima figlia, il matrimonio e le diverse opportunità lavorative, sembrerebbe non esserci tregua. Ma ecco che spuntano delle foto che richiamano l’attenzione di tutti i suoi fan. Si tratta di quelle che la ritraggono con suo marito Karius e sua figlia Aria, in vacanza. Un bel quadretto di famiglia, dal quale si percepisce la felicità e la positività che si respira nella coppia. Con questi scatti, dunque, salta anche il minimo dubbio di chi credeva che tra i due potesse esserci aria di crisi. Da quello che sappiamo, infatti, Loris sta facendo di tutti per avvicinarsi a sua moglie e alla sua bambina.

Amore e carriera

Loris Karius è un calciatore tedesco, ex portiere del New Castle, che ama il suo lavoro ma che, da qualche anno a questa parte, ha iniziato ad amare anche l’Italia. L’uomo infatti, dopo queste vacanze in totale relax, fa fatica a lasciare la sua famiglia per tornare sul campo. Per tale motivo, sta cercando in tutti i modi di ottenere un posto in una squadra italiana, così da poter passare quanto più possibile con le sue due donne.

Per ora, sappiamo che ha avuto una chiacchierata con i vertici del Milan e che è indirizzato verso il Nord. D’altra parte, pare non esserci alcuna offerta in arrivo, quindi, almeno per il momento, pare che Loris Karius debba accontentarsi di ciò che ha, continuando a sperare che un giorno riesca a coniugare amore e carriera, senza rinunciare a nulla.