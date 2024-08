Clizia Incorvaia e il siparietto con la suocera Eleonora Giorgi: “Chiamami signora Ciavarro”

Scintille e frecciatine tra Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi: ecco cosa avrebbe detto la ragazza a sua suocera, dopo il matrimonio.

Era il 2020 quando Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimiliano Ciavarro, ha conosciuto Clizia Incorvaia, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante i mesi di convivenza, i due si sono avvicinati sempre di più e tra loro è sbocciato l’amore. Una volta usciti dalla casa, qualcuno pensava che la loro relazione si sarebbe spenta come le telecamere su Cinecittà, invece non è stato così.

Oggi, a distanza di quattro anni, la coppia è unita che mai. Nel 2022, è nato il piccolo Gabriele e il 12 luglio 2024 i due si sono sposati, scambiandosi le eterne promesse. Nonostante Clizia sia undici anni più giovane di Paolo, tra loro c’è stata subito una scintilla, che ha fatto scoppiare il fuoco della passione e dell’amore. Due anime gemelle che si sono incontrate per caso e sono rimaste insieme per scelta.

Ma, Paolo ha dovuto fare i conti anche con la sua famiglia. I genitori del ragazzo, infatti, sono dei grandi nomi del mondo dello spettacolo. Il padre, Massimiliano, è un attore e produttore cinematografico, mentre la mamma, Eleonora, è un’attrice e una regista di successo. Durante una lunga intervista, il papà di Paolo ha confessato di ammirare Clizia e di ritenerla la donna giusta per suo figlio. Per quanto riguarda la Giorgi, invece, c’è un siparietto che è nato tra lei e la nuora, che non è certo passato inosservato. Ecco di cosa si tratta.

Un amore contro ogni aspettativa

Solitamente, si tende a credere che il rapporto tra nuora e suocera sia sempre burrascoso, pieno di invidia, di astio. Quello tra la Incorvaia ed Eleonora, invece, correrebbe in una direzione opposta. Tra loro, si è creato un feeling pazzesco, in quanto entrambe si rispettano e si sostengono a vicenda, per il bene della famiglia.

Gabriele è stata la ciliegina sulla torta di quell’amore nato sotto le telecamere attenti e vigili del Grande Fratello, ma è stato con il matrimonio che Paolo e Clizia hanno potuto suggellare il loro amore. Fortunatamente, la Incorvaia è stata accolta a braccia aperte da tutta la famiglia Ciavarro, ma è con Eleonora che ha instaurato un rapporto che va oltre le aspettative. In particolare, un post pubblicato dalla ragazza testimonia questa loro unione, così pura e vera.

L’ironia di Clizia

Dopo il matrimonio, Clizia ha pubblicato una serie di selfie, con tanto di didascalia: “Call me signora Ciavarro”, ovvero “Chiamami signora Ciavarro“. Il post è piaciuto così tanto a Eleonora che lo ha riempito di cuoricini, esprimendo tutto l’affetto e la stima che prova nei confronti di sua nuora.

La Giorgi, infatti, sta sempre accanto a Clizia, specie ora che la ragazza si ritrova a dover affrontare un problema di salute. Per questo, Paolo è stato fortunato, perché ha portato a casa una ragazza con dei valori, che è stata riconosciuta subito, sia dalla mamma che dal papà, come la donna giusta.