Fedez ricoverato di nuovo: come sta davvero il cantante e cosa dicono i medici

Il rapper italiano, ex di Chiara Ferragni, alle prese con un nuovo malore: ecco quali sono le attuali condizioni di salute di Fedez.

Ennesimo spavento per Fedez, che viene ricoverato d’urgenza per un malore. Il rapper non è affatto nuovo a questo tipo di cose, poiché ha già avuto a che fare con ricoveri e corse in ospedale. Negli ultimi anni, infatti, il rapper ha trascorso e affrontato momenti bui, che lo hanno portato a soffrire di depressione e chiudersi in se stesso.

Nel marzo 2022, gli viene diagnosticato un tumore al pancreas e, da quel momento in poi, inizia la sua lotta per la vita. Una rara neoplasia neuroendocrina che l’ha portato a essere operato d’urgenza. Nella fase post-operatoria, Fedez ha dovuto seguire un’alimentazione rigida, che gli ha fatto perdere oltre 10 chili. Nonostante le difficoltà, però, il cantante non si abbatte e torna sul palco già nel mese di giugno.

Anche se, in seguito ai controlli, Fedez ha scoperto che del cancro non c’era più traccia, la sua mente era comunque destabilizzata da un evento del genere. Per questo, va in depressione e inizia una cura con psicofarmaci. I suoi fan hanno notato un cambiamento nel volto dell’uomo, che sembrava assente, sofferente. La separazione con Chiara Ferragni, poi, non ha fatto altro che peggiorare le cose. Ora che Fedez sembrava stare meglio, però e si stava godendo la vita, tra vacanze e tour, ecco arriva la notizia dell’ennesima corsa in ospedale. Vediamo cosa è accaduto.

Un nuovo spavento per Fedez

Poche settimane fa, il rapper si era trovato costretto a dover annullare alcune date del suo tour poiché non si sentiva pienamente in forma. Il ragazzo, infatti, era stato ricoverato per un’emorragia interna, ma le cose si sono risolte per il meglio. Ora, invece, che pensava di stare meglio, ha avuto un altro gran bello spavento. Durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene ed è stato portato di corsa in ospedale.

Fortunatamente, però, la causa del suo malore sarebbe attribuibile a una semplice congestione. Dopo prelievi di sangue e una terapia con antidolorifici, alle 03:51 Fedez è stato dimesso ed è potuto tornare in albergo. Dopo qualche ora di silenzio, il rapper ha voluto rassicurare in prima persona i suoi fan. Ecco il messaggio che ha lanciato sui social.

Fedez parla delle sue condizioni di salute

Essendo reduce da ricoveri per ulcere ed emorragie, in seguito all’intervento subito per la rimozione del tumore al pancreas, i fan del rapper si preoccupano quando vengono a conoscenza di un nuovo e improvviso malore. L’ultimo episodio, però, accaduto a Gallipoli, fortunatamente si è concluso per il meglio.

A dirlo, è Fedez stesso, che ha scritto un messaggio sui social in cui rassicura i suoi followers e fa sapere che gli accertamenti non sono mai troppo, specie nelle condizioni in cui si trova lui. Grazie ai medici del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, il ragazzo si è rimesso in forze e ha annunciato a gran voce: “ Sto bene, spacchiamo tutto“. Fedez, dunque, è pronto a tornare sul palco e a far cantare tutti.