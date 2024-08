Stefano De Martino: quando va in onda la sua prima puntata di Affari Tuoi e come partecipare

L’ex ballerino di Amici conquista il timone di uno dei programmi più amati: Stefano De Martino approda ad Affari Tuoi.

Che sia tanto bello quanto chiacchierato, non c’è dubbio, ma Stefano De Martino è riuscito a farsi spazio nel panorama televisivo italiano anche grazie alla sua bravura e alla sua professionalità. Probabilmente, quando iniziò il suo percorso all’interno della scuola di Amici e subito dopo essere uscito dal programma di Maria De Filippi, nessuno avrebbe scommesso un euro su di lui.

Il ragazzo, inizialmente, è stato al centro dei gossip più per la sua storia con Belen Rodriguez e per la loro successiva separazione, che per altro. In seguito, però, ha cercato di distinguersi, portando in TV la sua spontaneità e la sua semplicità, molto apprezzate dal pubblico a casa. Pian piano, ha ottenuto ruoli importanti, come quello di inviato a L’Isola dei famosi, o quello di conduttore a Stasera tutto è possibile.

Con il tempo, De Martino è riuscito a crearsi una propria identità, conquistando i telespettatori e soddisfacendo le reti televisive che lo hanno ospitato. Per questa nuova stagione, infatti, si prepara a fare un ulteriore salto di qualità. Al ragazzo è stata affidata la conduzione di Affari Tuoi. Fin dall’annuncio del ritiro di Amadeus dalla Rai, si vociferava che Stefano potesse essere il suo erede e così è stato. Scopriamo insieme quando andrà in onda la prima puntata del programma e come fare per partecipare.

Un nuovo inizio per Affari Tuoi

Amadeus è stato in grado di portare alla ribalta un programma che, già prima di lui, era amato. Con il suo zampino, però, Affari Tuoi è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo che, ogni sera, registrava milioni di telespettatori. Ora che l’uomo ha deciso di intraprendere una nuova avventura presso un’altra rete, il suo pubblico è timoroso di non riuscire a ritrovare, in altri, quello che trovavano in lui.

Ma, a prendere le redini di Affari Tuoi sarà Stefano De Martino e gli utenti web sembrano essere contenti di questa new entry. La data di partenza dello show è stata fissata al 2 settembre, sempre su Rai 1. Come da tradizione, alle 20:30 circa, il pubblico a casa potrà prendere posizione sul divano, preparandosi a scommettere con amici e parenti su quale, tra i venti, è il pacco fortunato, che contiene i 300.000 euro. È stato già lanciato il promo che vede De Martino rispondere al telefono e parla con il dottore, ironizzando sul cambio accettato dalla Rai. Ma, se per quest’anno non vuoi goderti lo spettacolo da casa e preferisci, piuttosto, metterti in gioco, questo è quello che devi fare per partecipare alle selezioni.

I casting di Affari Tuoi

Se anche tu vuoi essere uno dei venti partecipanti della nuova edizione di Affari Tuoi, non devi fare altro che inviare la tua candidatura via web, dal lunedì alla domenica, sul sito www.giocherai.it, alla sezione “Giochi in studio“.

Le selezioni si terranno dal 24 luglio al 30 settembre e saranno effettuate dalla società Endemolshine Italy. Non perdere altro tempo e affrettati a iscriverti sul sito. Potrai vivere un’esperienza irripetibile e sperare di portare a casa un premio ghiotto, in gettoni d’oro.