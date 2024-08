Beautiful anticipazioni americane: Taylor commette un passo falso e Brooke ne approfitta

La soap che ha fatto appassionare centinaia di Paesi è pronta a colpire ancora: ecco cosa accadrà prossimamente in Beautiful.

Era il 4 giugno 1990 quando, per la prima volta, Beautiful andò in onda in Italia. Da quel momento in poi, molte cose sono cambiate, basti pensare al fatto che, fino al 1994, la soap andava in onda su Rai 2 anziché su Canale 5. Ciò che non è mai cambiato, però, è l’amore e l’affetto che i telespettatori mostrano nei confronti di questo format.

Sono più di venti anni che il pubblico a casa segue con passione le vicende più intrigate della storia della TV. Tradimenti, colpi di scena, drammi ed emozioni sono tutto ciò che caratterizza Beautiful e che ha permesso a questa serie di ottenere un successo mondiale.

Essendo un prodotto statunitense, in America la soap opera aveva già fatto capolino sul piccolo schermo nel lontano 1987. Ad oggi, continua a registrare record di ascolti e richiama davanti il televisore un target molto differenziato. Dalle nonne ai nipoti, sono parecchie le persone che sono entrate in casa Forrester. Ma, fai ben attenzione, perché è proprio da oltre oceano che arrivano delle anticipazioni scottanti. Ecco cosa accadrà tra Taylor e Brooke.

Un amore senza tempo

Anche se sono trascorsi decenni dalla prima puntata di Beautiful, ci sono alcuni personaggi che sono diventati una vera e propria garanzia nella soap, un punto di riferimento. Parliamo, tra tutti, di Brooke e Ridge e del loro amore altalenante. Al centro delle dinamiche della serie, i loro tira e molla ottengono sempre un posto speciale. Attualmente, in Italia, stiamo assistendo a una pausa tra i due e l’uomo si sta concentrando per trovare le prove che incastrino Sheila Carter. Alleato con Bill Spencer, che ha cercato di far confessare le sue malfatte alla donna, Ridge avrebbe lasciato Brooke libera di ricominciare con un altro uomo.

La bionda, simbolo di Beautiful, sarebbe uscita con Hollis, rendendosi poi conto di non essere ancora pronta per avventurarsi in un’altra relazione. Dagli Stati Uniti, però, arrivano delle anticipazioni che potrebbero rimescolare le carte in gioco e cambiare parecchie cose. Al centro dell’uragano, il rapporto tra Taylor e Brooke, che sembravano aver messo da parte Ridge, in nome della loro amicizia.

Lui, lei e l’altra

A quanto pare, Taylor farà una mossa sbagliata che rimetterà in discussione la sua amicizia con Brooke. La madre di Thomas e Steffy farà di tutto per riprendersi Ridge e cercherà di indirizzare Brooke verso altri uomini.

Nonostante la donna si dimostri abile nei suoi stratagemmi, Brooke la smaschera e decide di dichiarare il suo amore a Ridge, parlandogli con il cuore in mano. Malgrado i timori, Ridge ricambia la dichiarazione della donna, ma non sappiamo ancora se i due torneranno ufficialmente insieme. Ciò che è certo, invece, è che tra Brooke e Taylor l’amicizia si farà in mille pezzi, e assisteremo a nuove dinamiche.