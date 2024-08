Terra Amara: la star della soap turca indossa le scarpette da ballo per Milly Carlucci

Uno dei protagonisti più amati della serie turca Terra Amara si mette in gioco con il ballo: ecco chi parteciperà a Ballando con le stelle.

Terra Amara è stato un fenomeno popolare che ha spianato la strada alle altre serie turche che stanno andando in onda in questo momento. Anche se, già nel 2016, il nostro Paese aveva approcciato alle serie provenienti dalla Turchia, grazie a Cherry Season-La stagione del cuore, seguita poi da Bitter Sweet, Day Dreamer e Love is in the air, forse è solo con Terra Amara che si è riusciti ad attirare l’attenzione di una grande fetta di pubblico.

Visto il successo che stava avendo nella fascia pomeridiana, infatti, i vertici Mediaset hanno deciso di dedicarle spazio anche in prima serata, raccogliendo il consenso dei telespettatori. Diverse generazioni si sono affezionate a questa serie, che racconta amori, drammi, conflitti, ostilità. Terra Amara è stata un mondo tutto da scoprire, un viaggio durato due anni, durante i quali abbiamo conosciuto e amato tutti i personaggi che sono passati su quel set.

Ad alcuni abbiamo dovuto dire addio, mentre altri sono rimasti con noi fino alla fine, chiudendo un capitolo che ha fatto emozionare tutta Italia. Per i fan più accaniti, però, c’è una novità, perché potranno ritrovare uno dei personaggi più seguiti, all’interno della serie, nel celebre programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Ecco di chi si tratta.

Ciak, si balla

Il successo di Terra Amara si è esteso a macchia d’olio nel nostro Paese, tanto da portare alcuni dei protagonisti a partecipare a programmi di successo italiani. Oltre al fatto che quasi tutti i personaggi sono stati ospiti di Verissimo e si sono raccontati, nel salotto di Silvia Toffanin, c’è anche chi ha preso parte all’Isola dei famosi, mostrando la sua determinazione e il suo coraggio, che lo hanno portato ad alzare la coppa della vittoria. Ovviamente, parliamo di Aras Senol, interprete del tanto amato Çetin Ciğerci.

Ora, però, tocca a un’altra star della soap turca essere protagonista di un programma nostrano. Parliamo di Furkan Palali, meglio conosciuto come Fikret Fekeli Yaman. Il suo personaggio, in Terra Amara, ha dovuto affrontare mille peripezie, dallo scontro con il fratellastro Demir alla morte di Müjgan, fino al forzato matrimonio con Betül, l’amore mancato di Züleyha e la felicità ritrovata tra le braccia di Zeynep. Ora, dopo tutti questi drammi, Furkan sarebbe pronto a indossare le scarpette da ballo e a catapultarsi in una nuova esperienza, tutta italiana.

Una sorpresa per i fan di Terra Amara

Se fosse davvero così, significherebbe che Ballando con le stelle amplierebbe ulteriormente il pubblico che lo segue, perché approderanno su Rai 1 tutti gli amanti della serie turca di successo, in onda su Canale 5. Lo show di Milly Carlucci dovrebbe partire il 28 settembre e alcuni nomi, dei papabili partecipanti, sono già venuti a galla.

Si parla di Federica Nargi, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, Alan Friedman, Francesco Paolantoni e, ovviamente, anche Furkan Palali. L’attore, infatti, sarebbe molto propenso a partecipare e a immergersi in questa nuova esperienza. Anche se ringrazierà per sempre il personaggio di Fikret, perché è questo ad avergli dato un grande successo, Furkan spera di farsi conoscere anche per altro, continuando a fare ciò che più ama, ovvero recitare.