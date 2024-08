Miriam Leone: “ripescata da Miss Italia” | Cos’è successo davvero

Tutta la verità su Miriam Leone e la sua esperienza a Miss Italia: le parole sull’attrice lasciano i suoi fan a bocca aperta.

Una delle attrici più amate degli ultimi anni è al centro di alcune polemiche, in seguito a delle rivelazioni fatte sul suo conto. Si tratta di Miriam Leone, fascino siciliano, lineamenti delicati e un’eleganza indiscutibile, che ha stregato il cuore di milioni di italiani.

Le sue apparizioni sul grande e sul piccolo schermo hanno avuto tantissimo successo. Miriam, infatti, è la protagonista di pellicole come Diabolik, Marylin ha gli occhi neri, Corro da te, Il testimone invisibile e molte altre. Negli anni, ha affiancato grandi nomi, da Stefano Accorsi a Pierfrancesco Favino, regalando forti emozioni e vincendo anche diversi premi, a conferma del suo talento.

Ma, forse, il premio più grande lo ha vinto lo scorso anno, quando è diventata mamma di Orlando. La donna è sposata, dal 2021, con Paolo Carullo, con il quale ha appunto deciso di mettere su famiglia. I veri fan di Miriam Leone, però, sanno bene da dove è partita la ragazza, ovvero da Miss Italia. Viene proclamata vincitrice nel 2008, ma dietro la sua vittoria ci sono dettagli sconvolgenti, di cui nessuno era a conoscenza. Vediamo di cosa si tratta.

L’ascesa al successo di Miriam Leone

Miss Italia è il concorso che premia la bellezza italiana e che ha lanciato tantissimi volti del mondo dello spettacolo. Da Martina Colombari a Roberta Capua, il format è stato un trampolino per quelle ragazze che sognavano di intraprendere un percorso sotto i riflettori. Ovviamente, anche Miriam Leone è stata una di queste ma, stando a delle indiscrezioni, il suo percorso sarebbe stato leggermente differente.

A parlarne, è Fioretta Mari, attrice, direttrice artistica e regista teatrale italiana. In molti, ricordano la donna nei panni dell’insegnante di dizione e recitazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma Fioretta è stata anche un personaggio importante all’interno di Miss Italia ed è proprio lei a parlare di Miriam Leone come di una delusione. Ecco cosa è accaduto tra le due.

La verità di Fioretta Mari

In una lunga intervista, Fioretta si sarebbe lasciata andare a ricordi e considerazioni su tutti i suoi lavori passati. Parla con piacere e con un tono nostalgico degli anni trascorsi all’interno della scuola di Amici, costretta poi ad abbandonare per via della decisione, da parte della produzione, di eliminare la classe di recitazione. Per quanto riguarda Miss Italia, invece, Mari non ha avuto peli sulla lingua e si è espressa sul comportamento di Miriam, manifestando tutta la sua delusione.

La donna avrebbe affermato: “Miriam Leone è stata ripescata da Miss Italia da me stessa e ha vinto”. Ma, oltre a questo, pare che Fioretta avesse messo in contatto l’allora attrice in erba con Anna Strasberg, insegnante di recitazione di Marilyn Monroe, che voleva portarla in America. Purtroppo, però, stando alle parole della Mari, Miriam non avrebbe compiuto neanche un minimo cenno di ringraziamento nei confronti di chi si era impegnata così tanto per lei. Ed è stato questo a deludere così tanto Fioretta.