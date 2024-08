Meghan Markle: nella biografia di Kate ci parla anche di lei | Cosa avrebbe fatto

Dettagli scottanti sui retroscena della famiglia reale: la biografia di Kate ci rivela un particolare inimmaginabile su Meghan Markle.

Kate Middleton e Meghan Markle sono le due primedonne della Royal Family. Anche se la moglie di Harry ha deciso di prendere le distanze da corte, il suo nome continuerà a risuonare su tutti i tabloid del Regno Unito e, ovviamente, non poteva non comparire nella biografia di Kate.

Catherine. Principessa del Galles è il titolo della biografia, curata da Robert Jobson, l’esperto reale e uscita in tutte le librerie italiane il 1 agosto. I fan di casa Windsor attendevano con ansia questo libro rivelazione, che, già prima ancora di essere dato alle stampe, si preannunciava un vero e proprio successo.

Infatti, tra le pagine della biografia emergono dettagli scottanti sulla famiglia reale. Un testo da non perdere, che ricalca i tratti della principessa del Galles, parlando del suo rapporto con la regina Elisabetta, del suo legame con re Carlo, della crisi con William e della scoperta della malattia. Ma, tra i tanti nomi che appaiono nel libro, chiaramente non poteva mancare quello della cognata Meghan. Vediamo qual è il particolare che sta facendo discutere tutti i lettori.

Non è tutto oro ciò che luccica

Durante gli eventi pubblici ai quali prende parte la famiglia reale inglese, i membri sono sempre con il sorriso sulle labbra, appaiono spensierati e felici, ma a castello pare che le cose vadano diversamente. Quando si spengono i riflettori, infatti, la Royal Family deve fare i conti con i diverbi e i dissapori nati negli anni. E, in Catherine. Principessa del Galles, si parla proprio del rapporto ostico e difficile tra William e Meghan. Forse, non tutti sanno che il maggiore dei figli di Lady D. era contrario all’unione di Harry con la donna.

Consigliò al fratello di prendersi del tempo, prima di chiedere a Meghan di sposarlo, affinché la ragazza potesse abituarsi alla vita di corte. Harry prese il consiglio come un’offesa e andò dritto per la sua strada. Il giorno del matrimonio, però, William fece di tutto per convincere la regina a non permettere alla Markle di indossare i gioielli della madre defunta e così fu. Al contrario, Kate indossò diversi gioielli di Lady D., a partire dall’anello di fidanzamento.

Inconvenienti a corte

Tra William e suo fratello Harry il rapporto ha iniziato a incrinarsi quando il minore ha annunciato di voler sposare Meghan Markle. L’erede al trono, infatti, si è mostrato contrario fin da subito alla sua scelta. Nonostante questo, però, il giorno delle nozze, la famiglia reale era sorridente e piena di vita. L’atteggiamento positivo, ovviamente, era solo di facciata, perché in privato c’erano pugnalate e discussioni.

A quanto pare, dunque, tra William e Meghan c’è stata un’antipatia fin dai primi momenti e sarebbe stata questa ad allontanare i due fratelli. Nella biografia di Kate, questi dettagli vengono narrati in maniera approfondita e lasciano senza parole tutti i lettori, perché aprono una finestra sulla parte più oscura e nascosta della Royal Family.