Tapparelle Rotte: puoi farcela da solo a ripararle seguendo queste 3 operazioni facili

Risparmia denaro e non rinunciare al massimo del comfort, a casa tua: ecco come riparare le tapparelle, in tre semplici step.

Le tapparelle, per un’abitazione, sono indispensabili. Grazie alla loro costituzione, queste ci proteggono dalla luce del sole, concedendoci di regolare la quantità di luminosità che vogliamo, all’interno di una stanza. Inoltre, contribuiscono anche a limitare la dispersione di calore, mantenendo l’ambiente domestico fresco in estate e caldo in inverno.

Come se non bastasse, le tapparelle fungono anche da barriera, impedendo ai malintenzionati di entrare in casa. Insomma, questi accessori hanno davvero tante funzioni e tanti pregi, ma, se dovessero rompersi, la loro riparazione potrebbe costarti cara.

Per tale ragione, ti suggeriamo 3 operazioni facili e veloci per ripararle completamente da solo. Così facendo, non dovrai più contattare un professionista e spendere fior di quattrini. Ecco come riparare le tapparelle rotte, in un batter d’occhio.

Riparazione fai da te: tutti i segreti per le tapparelle

Se la tapparella dovesse dare problemi per via di una lamella rotta o spezzata, ti consigliamo di acquistarne una nuova, dello stesso materiale e della stessa grandezza, per sostituirla tu stesso. Solitamente, le lamelle vengono già vendute con tutto il kit, che contiene anche le clip per il fissaggio, quindi non dovresti avere problemi. Per sostituirla, solleva la tapparella, fino a raggiungere il punto in cui la tapparella si è danneggiata o rotta.

A questo punto, estrai delicatamente la lamella rotta e rimpiazzala con quella nuova. È qui che avrai bisogno delle clip trovate nel kit, che andranno fissate con la lamella, con l’aiuto di una pinza. Dopo aver eseguito questa operazione, abbassa la tapparella, per verificare che tutta la procedura sia stata eseguita correttamente. Se, invece, dovessi avere a che fare con una tapparella che si blocca, non si alza o non si abbassa più, il problema potrebbe essere un altro. Questo è quello che devi fare in casi tali.

Come sostituire la corda

Quando la tapparella non dà segnali di vita e si blocca, con molta probabilità, la causa del malfunzionamento è la corda. Ma, non temere, perché anche in questo caso puoi sostituirla da solo, seguendo passaggi precisi. Innanzitutto, solleva la tapparella fino al punto in cui la corda si è rotta o rallentata e rimuovi la vecchia corda dai ganci di fissaggio, che trovi nella parte inferiore della tapparella e nella parte superiore del cassonetto.

Dopodiché, inserisci la nuova corda, nei ganci di fissaggio, fino alla parte superiore del cassonetto. Non ti resta, dunque, che avvolgere la corda intorno al meccanismo di avvolgimento, facendola passare attraverso la guida di orientamento. Abbassa la tapparella e fai la prova del nove. Con queste soluzioni, semplici, pratiche e veloci, riuscirai a riparare le tapparelle di casa senza spendere troppo. D’altra parte, se il danno è maggiore, non ti resta che affidarti a un professionista del settore, per non sbagliare.