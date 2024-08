Gabriele Dorelli: chi è e cosa fa nella vita il figlio del mito Johnny Dorelli

Johnny Dorelli, cantante e attore di successo, ha un figlio che si racconta a cuore aperto: tutto quello che devi sapere su Gabriele.

Johnny Dorelli è uno dei nomi che più risuona nella nostra testa, quando pensiamo alla musica degli anni ’70. Cantante, pianista, attore, conduttore televisivo e radiofonico, Dorelli è stato uno dei volti più amati dell’epoca e, ancora oggi, viene ricordato con piacere.

Da un po’ di anni a questa parte, l’uomo è stato costretto a ritirarsi dalla scena, a causa di una malattia misteriosa che non gli permetterebbe più di stare sul palco e fare ciò che più ama. Fortunatamente, però, Dorelli può godere dell’affetto dei suoi familiari e dei suoi cari, che gli stanno vicino e che lo amano. Il cantautore, infatti, ha tre figli, ovvero Gianluca, Gabriele e Guendalina, avuti da tre donne diverse.

Gianluca è figlio di Lauretta Masiero e ha deciso di concentrarsi sulla carriera teatrale e su quella musicale, diventando un cantante, come suo papà; Guendalina, invece, nasce dall’unione con Gloria Guida, mentre Gabriele è nato da Catherine Spaak. Riguardo proprio quest’ultimo, non immagine neanche che strada ha intrapreso e qual è la sua più grande passione. Scopri Gabriele Dorelli in tutte le sue sfumature.

Una popolarità travolgente

Tutti conoscono Johnny Dorelli con questo pseudonimo, ma in realtà l’uomo all’anagrafe è Giorgio Domenico Guidi. Gabriele, infatti, è noto come Gabriele Guidi, anche se il nome Dorelli continuerà a risuonare in eterno. Per tutti, Gabriele sarà sempre figlio di Dorelli e la sua figura verrà sempre associata a quella del padre. Un padre severo, che ha saputo bene come indirizzarlo alla vita, senza troppi vizi e privilegi. L’uomo, infatti, ha confessato che Johnny non gli concedeva tutti i lussi possibili e immaginabili, gli ha comprato il motorino a 17 anni, lo faceva studiare anche in estate e lo costringeva a tornare a casa a un orario preciso.

A quanto pare, Dorelli era parecchio severo, ma questa sua severità ha permesso ai suoi figli di crescere con la testa sulle spalle. Gabriele parla di suo padre come di un uomo che aveva rispetto per chiunque e che non si sentiva una razza a parte, un uomo con dei principi e un artista con i piedi per terra. Guidi ha imparato il rigore da suo papà, mentre dalla mamma Catherine Spaak ha imparato a coltivare i suoi interessi. Oggi, l’uomo è un noto regista. Appena terminata l’università, Gabriele era entrato nel mondo assicurativo, ma è stato quello dello spettacolo ad avere la meglio. I geni di famiglia hanno prevalso e hanno portato il giovane Dorelli a muovere i suoi primi passi dietro la camera da presa.

I successi di Gabriele Guidi

Iniziando a lavorare come regista, produttore e sceneggiatore, Gabriele ha avuto l’onore di seguire mostri sacri della scena, come Gigi Proietti ed Ennio Morricone. Ad oggi, l’uomo ha 53 anni e ama il suo lavoro più di ogni altra cosa al mondo, così come ama sua moglie, Antónia Lišková, ex modella slovacca. Guidi ha anche una figlia, Valentina, avuta dal primo matrimonio.

Anche se Gabriele si è rimboccato le maniche e ci ha messo anima e cuore nel creare ciò che oggi ha, è soprattutto grazie a suo padre Johnny Dorelli se ha compreso il valore del sacrificio e l’importanza della severità.