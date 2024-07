Mara Venier: hai mai visto suo marito? Sono legatissimi da molti anni

Una delle conduttrici più amate d’Italia condivide la sua vita con un uomo speciale: ecco chi è il marito di Mara Venier.

La sua spontaneità, la sua simpatia e la sua vivacità l’hanno resa unica, nel panorama televisivo italiano. Ovviamente, stiamo parlando della bionda esplosiva Mara Venier, che da anni entra nelle nostre case con i suoi programmi, portando allegria e spensieratezza.

La zia Mara nazionale aveva mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema, ma è stata la TV a conquistare il suo cuore e a farla sua. Grazie, soprattutto, a Domenica In, la donna si è fatta conoscere da una grande fetta di pubblico e si è fatta amare da tutti. Per un breve periodo, ha lavorato in Mediaset, ma la sua casa è sempre stata la Rai, dove ancora oggi è presente.

Nel corso della sua vita, però, i successi che ha potuto vantare non riguardano solo il lavoro, ma anche la vita privata. Mara Venier, infatti è mamma e nonna e, dal 2006, è sposata con un uomo che non smette di amare, anche a distanza di diciotto anni. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un amore nato in sordina

Chi segue e ama Mara Venier lo fa, soprattutto, perché ama l’irriverenza della donna ma, a quanto pare, non si può piacere a tutti. La conduttrice conosce quello che, poi, sarebbe diventato il suo futuro marito nel settembre del 2000. Dopo un’intervista da parte della donna al diretto interessato, i due iniziano a frequentarsi e trascorrono il loro primo natale insieme, a Santo Domingo. Qui, il loro amore inizia a crescere sempre di più, ma la famiglia di lui cerca di mettere i bastoni tra le ruote a questa relazione, poiché una donna di spettacolo non poteva essere adatta per un imprenditore.

Il marito di Mara Venier, infatti, è Nicola Carraro, produttore cinematografico e nipote del celebre editore Angelo Rizzoli. L’uomo inizia a lavorare nella casa editrice di famiglia, dopo il liceo e, dopo anni, diventa prima amministratore delegato e poi presidente della casa editrice Sperling & Kupfer. Ma, sarà grazie al lavoro con la Vides S.p.a, nei panni del produttore cinematografico, che Nicola si arricchirà ancora di più. Nonostante tutto e tutti, Carraro e la Venier sono convolati a nozze, il 28 giugno 2006 e, quest’anno, festeggiano diciotto anni insieme. Tuttavia, durante questi anni, hanno dovuto affrontare anche qualche momento no.

Dalla crisi alla rinascita

Come tutte le coppie normali, anche Mara Venier e Nicola Carraro hanno vissuto un periodo buio e hanno dovuto far fronte a un momento di crisi. Il tutto è esploso durante una vacanza in Sardegna, alla quale la conduttrice pensava di non sopravvivere come coppia. Invece, dopo essere tornati, i due hanno messo da parte i conflitti e le diversità, tornando più uniti che mai.

Nicola Carraro, inoltre, è obbligato a trascorrere sei mesi all’anno nella casa di loro proprietà, a Santo Domingo. Questo, a causa di problemi di salute di cui non si conoscono ulteriori dettagli. Ciò che sappiamo, però, è che l’amore che unisce l’imprenditore e la conduttrice è sempre più forte, anche a distanza di diciotto anni dal loro Sì.