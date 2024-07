Kate Middleton: esce la nuova biografia e le copie saranno introvabili | Le anticipazioni promettono di fare scalpore

La principessa del Galles protagonista di un libro che sconvolgerà tutti: tutti i retroscena sulla vita di Kate Middleton, in libreria.

Fin dalle sue prime apparizioni in pubblico, Kate Middleton è stata definita l’erede di Lady Diana, la principessa del popolo. La sua eleganza e la sua raffinatezza hanno conquistato il cuore di tutti i sudditi e le hanno permesso di essere accolta nella Royal Family.

È dal 2003 che la donna è al fianco del principe William, anche se la relazione venne confermata dopo alcuni anni. Ma, dal momento in cui Kate e William uscirono allo scoperto, l’attenzione su loro e sui loro affari di cuore non ha smesso mai di essere viva. Ancora oggi, i tabloid del Regno Unito e tutti i fan delle dinamiche della famiglia reale sono attenti a ogni singolo rumor.

Tanto amata dalla regina Elisabetta e da re Carlo, la principessa del Galles è stata educata per diventare aristocratica e vivere la vita che molte ragazze della sua età avrebbero sognato. Ora, finalmente, grazie a una biografia che sta per approdare in tutte le librerie, potremo scoprire cosa si cela dietro il sorriso dolce e genuino della bella Kate. Le copie andranno a ruba e i segreti contenuti nel libro faranno scalpore.

Una nuova pagina per Kate Middleton

Kate, ad oggi, sta vivendo un momento particolare, delicato, sofferto. La principessa, infatti, ha dovuto combattere contro un cancro, ma pare stia riuscendo a uscire da quel tunnel che voleva risucchiarla. Al suo fianco, in ogni istante, il marito William e tutta la sua famiglia, oltreché i sudditi inglesi. La sua battaglia per la vita l’ha resa ancora più tenace e determinata.

Il libro in questione, che è già sulla bocca di tutti, è di Robert Jobson, royal watcher da oltre due decenni. L’uomo parla di colei che, a suo avviso, ha sempre avuto l’istinto naturale per diventare una principessa, soffermandosi sugli scandali di corte, passando per il rapporto tra Kate e la regina Elisabetta II. La principessa sarebbe sempre stata accanto all’ormai defunta regina, perché felice di vedere la famiglia tutta unita. Proprio per questo, la Middleton viene spesso etichettata con il termine “pacificatrice“. Attenta a mediare nel rapporto tra William e re Carlo, Kate pare abbia confermato alcune spigolosità del carattere di suo marito, che lo avrebbero portato anche ad allontanarsi da suo fratello Harry. Per suo suocero, la donna è come una figlia, quella che non ha mai avuto. Lo stesso, non si direbbe di Meghan. Per lei e Harry, le cose stanno in maniera diversa e nella biografia della Middleton si parlerà anche di questo.

Cognate reali: amiche-nemiche

L’allontanamento di Harry e Meghan dalla famiglia reale ha destato non poche critiche, smuovendo la curiosità di persone provenienti da ogni parte del mondo. Nonostante questo, pare che Kate abbia dato uno schiaffo morale a chi parlava di razzismo nei confronti della duchessa di Sussex.

La principessa del Galles sarebbe disposta a compiere un passo decisivo nei confronti della cognata, in seguito anche all’emozione suscita in Harry e Meghan, in seguito della sua battaglia contro il cancro. Il libro di Jobson, dunque, si prospetta già un gioiellino per tutti coloro che non vedono l’ora di scoprire qualche altro dettaglio scottante sulla Royal Family.