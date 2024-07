Spaccatura Royal Family: Harry ammette la verità che non é scritta nel libro | “É colpa di…”

Il principe Harry e l’argomento scottante, non trattato nel suo libro: le parole del giovane sconvolgono i membri della Royal Family.

Ennesimo scandalo a corte per la Royal Family, che si ritrova nel bel mezzo di un uragano, a causa delle forti parole del principe Harry. Il ragazzo, che aveva già agitato le acque con la sua autobiografia, Spare, ora si ritrova a dover fare i conti con una confessione che, fino ad ora, era rimasta in un angolo.

Harry, infatti, ha deciso di ammettere tutta la verità sulla frattura tra lui e la sua famiglia, ha confessato quale sarebbe il vero motivo dell’allontanamento dai suoi cari, senza troppi peli sulla lingua. Inutile dire che le sue parole hanno lasciato a bocca aperta tutti, sudditi compresi.

La Royal Family non smette di essere protagonista delle pagine di cronaca rosa e gli scandali a corte non smettono di alimentare i rumors che circolano sul web. Scopriamo insieme cosa avrebbe svelato il minore dei figli di Lady D.

Spare, un libro a cuore aperto

Già dal titolo della sua autobiografia, i lettori possono percepire lo stato d’animo con il quale Harry ha scritto quelle pagine. Spare, in inglese, significa “ruota di scorta” e forse è proprio così che più piccolo dei fratelli Windsor si è sentito in tutti questi anni. Persino i sudditi e gli appassionati delle vicende della Royal Family hanno sempre percepito quanto Harry si sentisse un pesce fuor d’acqua, in quell’acquario fatto di formalità e di lustrini.

Con la sua autobiografia, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, ha parlato a cuore aperto, portando alla luce i traumi che hanno caratterizzato e segnato la sua infanzia. Ma, c’è qualcosa che ha tenuto celato persino fino nel libro e che riguarda la vera motivazione della spaccatura che lo ha portato ad allontanarsi dalla sua famiglia. Ecco qual è la verità del principe Harry.

Un affronto a muso duro

Rispetto a suo fratello William, Harry ha sempre dimostrato di essere più tenace e sfrontato. E così, anche la sua vittoria contro l’editore del Daily Mirror, che avrebbe utilizzato mezzi illeciti per ottenere informazioni, lo ha portato a essere ancor più preso di mira dai suoi familiari. Già nel suo libro Spare, il principe aveva confessato che Re Carlo lo aveva messo in guardia sugli affronti ai media britannici, ma Harry è andato dritto per la sua strada, lottando per ciò in cui credeva.

E così, secondo il suo parere, la spaccatura con la Royal Family deriverebbe anche dal modo in cui avrebbe lottato contro i tabloid del Regno Unito. Lui stesso avrebbe affermato: “È colpa di chi ha scelto di reagire e affrontare una serie di cause di alto profilo”. Chiaramente, si riferisce a lui stesso, che non si è fermato neanche davanti agli avvertimenti del padre, continuando a combattere per dimostrare di non essere paranoico, ma contro le ingiustizie.