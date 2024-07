Capi neri in Lavatrice: a forza di lavarli si scoloriscono | Solo con questo trucco non succederà

Dai nuova vita al tuo bucato e indossa degli indumenti sempre splendenti: grazie a questo trucco, i capi neri non si scoloriscono più.

Ogni indumento che indossiamo ha le proprie particolarità e, nel momento in cui lo laviamo, dobbiamo stare attenti a come trattarlo. Ci hanno sempre insegnato a non mischiare i capi bianchi con i colorati, a lavare quest’ultimi a temperatura bassa, a selezionare programmi appositi per tessuti più delicati.

Ma, quando si tratta di capi neri, quasi nessuno conoscere il vero segreto per un lavaggio funzionale, che non risucchi il colore degli abiti. Chiunque, nell’armadio, possiede almeno un indumento di colore nero, ma dopo svariati lavaggi, questo colore tende a perdere la sua vivacità e i capi scoloriscono.

Per risolvere questo problema, però, non sarà necessario spendere denaro in prodotti costosi, che promettono miracoli e non danni ottimi risultati, ma ti basterà mettere in pratica un trucchetto infallibile. Scopriamo insieme cosa fare.

Le regole del bucato perfetto

Se anche tu combatti, ogni giorno, con la lavatrice, perché non ottieni il risultato che speravi, dopo il lavaggio, è arrivato il momento di scoprire le regole del bucato perfetto. Innanzitutto, come già accennato in precedenza, separa i chiari dai scuri, per limitare ogni tipo di danno. Per non perdere tempo a dividerli, potresti acquistare due ceste differenti, così da separarli ancora prima di inserirli in lavatrice.

Quando è la volta dei capi neri, mettiti al sicuro con il rimedio della nonna e mantieni un colore intenso, come la prima volta. Procurati una vaschetta e riempila con 100 grammi di sale e due litri d’acqua. Mescola il tutto, fino a raggiungere un composto uniforme e immergi all’interno i capi neri, lasciandoli in ammollo per circa 40 minuti. Trascorso il tempo necessario, i tuoi indumenti saranno pronti per il lavaggio consueto, ma questa volta non perderanno più parte del loro colore in lavatrice, perché il sale protegge i tessuti e fa aderire meglio i pigmenti.

Stop ai capi neri scoloriti

Oltre al caro e vecchio rimedio del sale, c’è anche un altro ingrediente che ti aiuterà a dire basta ai capi neri scoloriti. Si tratta dell’aceto, da utilizzare al posto dell’ammorbidente, per fissare meglio il colore. Ma, il lavaggio non è l’unico step da curare, perché anche il modo in cui stendi gli indumenti fa la differenza. Il sole tende a mangiare il colore, quindi scegli le ore più fresche per stendere il bucato e non dimenticare di capovolgerlo.

Grazie a questi accorgimenti, che sembreranno banali, gli indumenti non perderanno più il loro colore originario e continueranno a splendere, anche dopo anni.